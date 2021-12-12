Как сотрудники обманывают систему слежки за их работой на удалёнке

Как отмечает одна из удалённых сотрудниц Лиа, после перевода на такой формат работы во время пандемии она стала пользоваться в рабочие часы пользоваться специальным устройством. Оно позволяет имитировать движения мыши. Помещается оно под компьютерную мышку. К такому способу её заставило обратиться то, что спустя всего несколько секунд после отхода от компьютера система переводилась в статус «Отошёл». Сигнал, который сопровождал всё это, раздражал сотрудницу.

Сейчас всё больше сотрудников, работающих удалённо, принялись самостоятельно собирать устройства, позволяющие двигать курсор мыши. Например, из LEGO. Ещё один вариант - положить какой-либо предмет на клавиатуру - на пробел. Также большое количество таких гаджетов можно увидеть на Amazon.