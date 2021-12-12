Как сотрудники обманывают систему слежки за их работой на удалёнке

Как сотрудники обманывают систему слежки за их работой на удалёнкеДля этого используются специальные устройства
Как отмечает одна из удалённых сотрудниц Лиа, после перевода на такой формат работы во время пандемии она стала пользоваться в рабочие часы пользоваться специальным устройством. Оно позволяет имитировать движения мыши. Помещается оно под компьютерную мышку. К такому способу её заставило обратиться то, что спустя всего несколько секунд после отхода от компьютера система переводилась в статус «Отошёл». Сигнал, который сопровождал всё это, раздражал сотрудницу.
Сейчас всё больше сотрудников, работающих удалённо, принялись самостоятельно собирать устройства, позволяющие двигать курсор мыши. Например, из LEGO. Ещё один вариант - положить какой-либо предмет на клавиатуру - на пробел. Также большое количество таких гаджетов можно увидеть на Amazon.
Устройство, которым пользуется Лиа, разработано компанией Tech8USA. Представитель этой компании рассказала, что гаджет пользуется популярностью у представителей разных профессий. Это и учителя, и юристы, и бухгалтеры. Приобретают они устройства либо чтобы экран компьютера оставался включенным, пока они читают либо отслеживают активность в интернете, либо чтобы обойти правила, согласно которым продуктивность соотносится с активностью пользования мышкой и клавиатурой.