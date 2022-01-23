Как создаётся «мясо» для вегетарианцев: три технологии

Продажи растительного мяса за последний год значительно возросли - практически на 250 процентов. При этом большое влияние на это оказала и пандемия коронавируса. Подобное мясо уже воспринимается людьми как более предпочтительная альтернатива обычному, так как последнее подвержено вирусам (коронавирусы, птичий грипп, свиной грипп).

В отличие от обычного мяса в растительном нет железа, B12, но вместе с тем больше чистого белка, аминокислот. Однако нужно понимать, что растительный белок человеком усваивается труднее, чем животный.

Однако с точки зрения экологии производство растительного мяса даёт множество преимуществ. Согласно данным компании Beyond Meat и Центр устойчивых систем в Мичиганском университете, при изготовлении одного «растительного» бургера выделяется на 90 процентов меньше парниковых газов, требуется меньше энергии (на 45 процентов), воды (на 99 процентов), земли (на 93 процента), чем на получение фунта (примерно 450 г) говядины.

При производстве растительного мяса используются несколько технологий.