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Как США могли победить во Вьетнамской войне

Рассказали на YouTube-канале The Infographics Show
Вьетнамская война - часть истории США, которую можно было бы изменить. Автор канала The Infographics Show рассуждает, какими способами американцы смогли бы одержать победу в этой битве.
Как США могли победить во Вьетнамской войне

Автор перечислил действия, благодаря которым Соединённые Штаты оказались по итогам Вьетнамской войны победителями, а не проигравшими.

  1. Битва за правильную сторону. Вьетнам представлял собой страну, жители которой устали от диктаторов и угнетения. Возможно, предполагает эксперт, ошибкой Штатов было то, что они воевали на «не той» стороне - стороне людей, которые пытались избавиться от угнетения.
  1. «Знай своего врага». Америка видела ситуацию в мире не такой, какой она была на самом деле. Она опасалась, что коммунизм будет представлять угрозу для западной демократии. Также США считали, что переход Вьетнама к коммунизму может привести к усилению влияния СССР в Китае. Но американцы просто плохо понимали, в каких отношениях между собой находятся эти три страны. Исторически Вьетнам находился в конфликте с китайской стороной, хотя сегодня это один из самых могущественных партнёров США в сдерживании действий Китая. Если бы Америка знала об особенностях взаимоотношений Вьетнама и Китая, она бы меньше опасалась перехода вьетнамской стороны к коммунизму. Более того, Вьетнам уже тогда мог бы стать союзником Штатов.
Как США могли победить во Вьетнамской войне
  1. Не существует ограниченной войны. Одним из страхов США было ещё раз вовлечь Китай в азиатскую войну. Поэтому американские власти запретили военным атаковать некоторые объекты, а в некоторых случаях удары можно было наносить только в определённое время. К примеру, нельзя было атаковать зенитные ракеты до тех пор, пока они не будут полностью готовы.
  1. Тропа Хо Ши Мина была ключом к победе. Когда генерала Северного Вьетнама спросили в интервью, чего он больше всего боялся во время войны, он ответил, что атаки тропы Хо Ши Мина. При этом США хотя и приложили множество усилий для захвата этой тропы, они побоялись, что в войну из-за этого могут быть втянуты и другие страны, в том числе Китай. Именно поэтому Америка не смогла выйти победителем из этого конфликта.
Источник: The Infographics Show
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