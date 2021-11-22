Сегодня в 15:18

Как США могли победить во Вьетнамской войне

Рассказали на YouTube-канале The Infographics Show

Вьетнамская война - часть истории США, которую можно было бы изменить. Автор канала The Infographics Show рассуждает, какими способами американцы смогли бы одержать победу в этой битве.