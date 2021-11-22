Как США могли победить во Вьетнамской войне

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Как США могли победить во Вьетнамской войнеРассказали на YouTube-канале The Infographics Show
Вьетнамская война - часть истории США, которую можно было бы изменить. Автор канала The Infographics Show рассуждает, какими способами американцы смогли бы одержать победу в этой битве.
Автор перечислил действия, благодаря которым Соединённые Штаты оказались по итогам Вьетнамской войны победителями, а не проигравшими.
- Битва за правильную сторону. Вьетнам представлял собой страну, жители которой устали от диктаторов и угнетения. Возможно, предполагает эксперт, ошибкой Штатов было то, что они воевали на «не той» стороне - стороне людей, которые пытались избавиться от угнетения.
- «Знай своего врага». Америка видела ситуацию в мире не такой, какой она была на самом деле. Она опасалась, что коммунизм будет представлять угрозу для западной демократии. Также США считали, что переход Вьетнама к коммунизму может привести к усилению влияния СССР в Китае. Но американцы просто плохо понимали, в каких отношениях между собой находятся эти три страны. Исторически Вьетнам находился в конфликте с китайской стороной, хотя сегодня это один из самых могущественных партнёров США в сдерживании действий Китая. Если бы Америка знала об особенностях взаимоотношений Вьетнама и Китая, она бы меньше опасалась перехода вьетнамской стороны к коммунизму. Более того, Вьетнам уже тогда мог бы стать союзником Штатов.
- Не существует ограниченной войны. Одним из страхов США было ещё раз вовлечь Китай в азиатскую войну. Поэтому американские власти запретили военным атаковать некоторые объекты, а в некоторых случаях удары можно было наносить только в определённое время. К примеру, нельзя было атаковать зенитные ракеты до тех пор, пока они не будут полностью готовы.
- Тропа Хо Ши Мина была ключом к победе. Когда генерала Северного Вьетнама спросили в интервью, чего он больше всего боялся во время войны, он ответил, что атаки тропы Хо Ши Мина. При этом США хотя и приложили множество усилий для захвата этой тропы, они побоялись, что в войну из-за этого могут быть втянуты и другие страны, в том числе Китай. Именно поэтому Америка не смогла выйти победителем из этого конфликта.
Источник: The Infographics Show