Как страны мира опознают испытания ядерного оружия, даже если взрыв был скрыт и замаскирован

Япония, Швейцария, Швеция, Южноафриканская республика, Бразилия, Аргентина, Тайвань - вот неполный список стран, которые работали в разные исторические периоды над созданием ядерных бомб. Однако если разработать модель довольно просто, то с испытаниями всё сложнее. Ведь нужно как-то применить это оружие - взорвать бомбу. А незаметно для других сделать это практически невозможно.

Объясняется это тем, что даже маленький ядерный взрыв может быть легко зафиксирован благодаря характерным изменениям, заметным даже с большого расстояния. Это могут быть сейсмические волны, увеличение радиоактивности, мощный всплеск излучения в широком диапазоне, появление в воздухе частиц характерных изотопов.