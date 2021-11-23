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Как страны мира опознают испытания ядерного оружия, даже если взрыв был скрыт и замаскирован

Рассказывается на «Хабре»
Многие государства мира пытались создавать ядерное оружие и тестировать его, даже тайно. Однако провести испытания незаметно почти нереально, поскольку ядерный взрыв имеет множество характерных признаков. Подробнее - в статье пользователя @Erwinmal.
Как страны мира опознают испытания ядерного оружия, даже если взрыв был скрыт и замаскирован

Япония, Швейцария, Швеция, Южноафриканская республика, Бразилия, Аргентина, Тайвань - вот неполный список стран, которые работали в разные исторические периоды над созданием ядерных бомб. Однако если разработать модель довольно просто, то с испытаниями всё сложнее. Ведь нужно как-то применить это оружие - взорвать бомбу. А незаметно для других сделать это практически невозможно.

Объясняется это тем, что даже маленький ядерный взрыв может быть легко зафиксирован благодаря характерным изменениям, заметным даже с большого расстояния. Это могут быть сейсмические волны, увеличение радиоактивности, мощный всплеск излучения в широком диапазоне, появление в воздухе частиц характерных изотопов.

Как страны мира опознают испытания ядерного оружия, даже если взрыв был скрыт и замаскирован

Взрыв может быть наземным (тогда в воздухе оказывается множество радиоактивной пыли), подземным (его могут определить сейсмические станции), подводным (считывается гидрофонами; способен образовывать волны, похожие на цунами), воздушным (обнаруживается благодаря спутникам раннего предупреждения о ракетном нападении). И каждый из вариантов может быть обнаружен другими странами на большом расстоянии. К примеру, США смогли в 1949 году узнать о прошедшем испытании ядерного оружия в СССР благодаря наличию в воздухе большого количества радиоактивных веществ за несколько тысяч километров от места взрыва. В 2006 году толчок, который свидетельствовал об испытании Китаем ядерного оружия, зафиксировали в России и даже в Австралии.

Поэтому единственный способ проверить работу ядерного оружия так, чтобы об этом не узнали соседние страны, - это не взрывать его. Правда, как отмечает автор, большая часть подобного оружия сейчас действительно может быть испытана подобным образом.

Источник: Хабр
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