Как сыщики и криминалисты вычисляют личность людей почти без исходных данных

Как сыщики и криминалисты вычисляют личность людей почти без исходных данныхЕсть различные методы
На самом деле криминалисты применяют несколько различных методов для опознания личности преступника. Самый простой из них - сравнить данные из документов и результаты судебно-медицинской экспертизы. Если и в этом случае в чём-то нет уверенности, то начинают опрашивать свидетелей. Однако если их беспристрастность не гарантирована, то специалисты обращаются к другим способам.
Один из них - дактилоскопия, или определение личности человека по отпечатку пальца. Зачастую криминалисты сравнивают узоры на пятках с теми, что у них есть в базе данных.
Следующий метод - остеометрический. Это идентификация личности по костям. В частности, эксперты изучают череп и тазовую кость. Благодаря этому определяются пол, физиологические особенности, возраст человека.
Наконец, может помочь и молекулярно-генетическая экспертиза. Она позволяет установить пол, расу, кровное родство. Для этого берётся обычно волос, кровь, семенная жидкость, эпителий внутренней стороны щеки. Всё дело в том, что генетически на организм отличается уникальностью, а вот по составу клеток все организмы идентичны.
Благодаря развитию технологий перечисленные методы определяют личность человека довольно точно.