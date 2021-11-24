Как сыщики и криминалисты вычисляют личность людей почти без исходных данных

На самом деле криминалисты применяют несколько различных методов для опознания личности преступника. Самый простой из них - сравнить данные из документов и результаты судебно-медицинской экспертизы. Если и в этом случае в чём-то нет уверенности, то начинают опрашивать свидетелей. Однако если их беспристрастность не гарантирована, то специалисты обращаются к другим способам.

Один из них - дактилоскопия, или определение личности человека по отпечатку пальца. Зачастую криминалисты сравнивают узоры на пятках с теми, что у них есть в базе данных.