Наука и технологии
Сегодня в 21:01
1 мин.

Как сыщики и криминалисты вычисляют личность людей почти без исходных данных

Есть различные методы
Стать на время Шерлоком Холмсом мечтали когда-то, наверное, многие. Но как на самом деле - в реальной жизни - происходит процесс раскрытия преступлений. Объясняет «Научная Россия».
Как сыщики и криминалисты вычисляют личность людей почти без исходных данных

На самом деле криминалисты применяют несколько различных методов для опознания личности преступника. Самый простой из них - сравнить данные из документов и результаты судебно-медицинской экспертизы. Если и в этом случае в чём-то нет уверенности, то начинают опрашивать свидетелей. Однако если их беспристрастность не гарантирована, то специалисты обращаются к другим способам.

Один из них - дактилоскопия, или определение личности человека по отпечатку пальца. Зачастую криминалисты сравнивают узоры на пятках с теми, что у них есть в базе данных.

Как сыщики и криминалисты вычисляют личность людей почти без исходных данных

Следующий метод - остеометрический. Это идентификация личности по костям. В частности, эксперты изучают череп и тазовую кость. Благодаря этому определяются пол, физиологические особенности, возраст человека.

Наконец, может помочь и молекулярно-генетическая экспертиза. Она позволяет установить пол, расу, кровное родство. Для этого берётся обычно волос, кровь, семенная жидкость, эпителий внутренней стороны щеки. Всё дело в том, что генетически на организм отличается уникальностью, а вот по составу клеток все организмы идентичны.

Благодаря развитию технологий перечисленные методы определяют личность человека довольно точно.

Источник: Научная Россия
Новости партнеров
Новости партнеров