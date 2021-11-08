Как учёные определили возраст Вселенной

Главное, на что опирались учёные при оценке возраста Вселенной, - это предположение о существовании ранее фундаментальных физических законов. При этом важно, что звёзды, галактики, комические частицы ведут себя довольно предсказуемо. Но есть ещё два важных факта, которые помогли определить, когда была создана Вселенная.

Расширение Вселенной. Это означает, что в далёкие времена она была меньше. Также предполагается, что скорость этого расширение тоже со временем увеличивается.