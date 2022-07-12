Как в действительности выглядят молекулы

Молекулы представляют собой группу атомов, которые связаны вместе. Из молекул состоит практически всё вокруг нас: и кожа, и стул, и многое другое. Все молекулы разного размера, но при этом они очень малы. Чтобы было понятнее: они в 100 тысяч раз меньше, чем ширина волоса.

Самая маленькая молекула включает два слипшихся атома, а самая большая может состоять из более 100 тысяч атомов. При этом каждая молекула - уникальна.

Частицы вещества, из которого построен атом, могут иметь положительный, отрицательный заряд или не иметь заряда вообще. Называются такие вещества протонами, электронами и нейтронами соответственно. В центре атома находятся нейтроны и протоны, а окружают их электроны.