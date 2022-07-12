Как в действительности выглядят молекулы

Как в действительности выглядят молекулыРассказывает физик
Молекулы представляют собой группу атомов, которые связаны вместе. Из молекул состоит практически всё вокруг нас: и кожа, и стул, и многое другое. Все молекулы разного размера, но при этом они очень малы. Чтобы было понятнее: они в 100 тысяч раз меньше, чем ширина волоса.
Самая маленькая молекула включает два слипшихся атома, а самая большая может состоять из более 100 тысяч атомов. При этом каждая молекула - уникальна.
Частицы вещества, из которого построен атом, могут иметь положительный, отрицательный заряд или не иметь заряда вообще. Называются такие вещества протонами, электронами и нейтронами соответственно. В центре атома находятся нейтроны и протоны, а окружают их электроны.
Для того чтобы увидеть молекулы, учёные используют специальные инструменты. Один из них - рентгеновские лучи. Когда их направляют на молекулы, некоторые из этих молекул отражаются. Подобным образом, например, в 1912 удалось впервые увидеть, как выглядит молекула соли - NaCl.
Ещё один способ - это ядерный магнитный резонанс. При помощи этого метода можно обнаружить изменения, которые происходят в центре атома и понять, какие атомы находятся поблизости.
Есть и атомно-силовой микроскоп. Он позволяет увидеть расположение атомов в молекуле.
Метод криоэлектронной микроскопии заключается в следующем. Учёные сначала замораживают молекулы (причём при температуре, которая ещё ниже, чем температура льда или снега), а затем «стреляют» в эти молекулы электронами и создают на основе этого изображение.