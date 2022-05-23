Как в природе создаётся уголь

Уголь представляет собой осадочную горную породу. При этом его можно применять для выработки электричества. По данным археологов, его начали использовать ещё в Китае - в 3490 г. до н. э.

Вообще образуется уголь слоями, то есть «пластами». Сначала же разлагающееся органическое вещество образует торф. Этот торф похож на губчатую массу волокнистого материала.

Как только торф оказывается расположен между слоями отложений, разложение вещества прекращается. После этого происходят изменения, которые возникают в результате повышения давления и температуры из-за захоронения. В итоге торф становится бурым углём. По-другому его называют «лигнит», и он бывает ксилоидный и компактный.