Как в России борются с изменениями климата: три главных научных проекта

Сейчас мы можем наблюдать такие последствия глобального потепления, как таяние ледников, увеличение уровня Мирового океана, количества ураганов и наводнений и т.п. Учёные всех стран пытаются снизить отрицательные последствия изменения климата, в том числе и российские исследователи.

Согласно данным специалистов Института лесоведения Российской академии наук (ИЛАН), в РФ находится больше всего болот во всём мире. Их площадь составляет почти 140 млн га, всего же ими покрыто более пятой части территории страны. При этом болота по сравнению с другими природными объектами содержат во много раз больше углекислого газа на единицу площади. Наиболее же эффективным способом устранения таких негативных последствий (выбросы углекислого газа, возникновение пожаров на торфяниках) считается вторичное обводнение болот.

Для проведения обводнения осушенных торфяников используются данные исследований учёных из Института лесоведения Российской академии наук. Созданная экспертами методика даже стала основой добавления положения о снижении выбросов парниковых газов в результате обводнения в Национальный доклад РФ, представленный на конвенции ООН об изменении климата, и оказывается значимой при выполнении обязательств нашей страны по Парижскому соглашению по климату.

Помимо этого, отечественные учёные работают над изучением воды в Онежском озере. Всё дело в том, что это озеро считается одним из уникальных источников чистой питьевой воды. К сожалению, оно сильно подвержено различным загрязнениям и плохо очищается самостоятельно. По этой причине сейчас контроль за качеством воды в озере ведётся экспертами из Института водных проблем Севера Карельского научного центра (КарНЦ) РАН. Учёные исследуют органическое вещество, основные компоненты которого - это азот и углерод. По распределению углерода можно понять, как формируется качество воды, например, в Онежском озере или другом водоёме.

Используют специалисты также для определения уровня азота и углерода особый прибор. Он даёт возможность узнать количество веществ в воде за два часа - и причём одновременно в девяти пробах. Также инструмент позволяет узнать формы углерода в воде, определить некоторые группы веществ, которые в ней находятся. Анализировать прибор может количество углерода и в почве, донных осадках.