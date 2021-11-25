Как вас будут обманывать на распродажах в «Чёрную пятницу»

Чаще всего покупатели предпочитают во время распродаж ехать в магазин, а не заказывать онлайн. К тому же некоторые товары нельзя заказать через интернет, так как в каталоге их просто нет. В этом году подобная ситуация характерна для магазинов одежды.

По словам маркетолога Ирины Долженковой, не всем скидкам можно доверять. Если указано, что стоимость снизилась на 10-20 процентов, то это может быть правдой, а вот если больше, то далеко не всегда. Связано это с тем, что скидка даже в 15 процентов сейчас может негативно сказаться на будущем магазина.

Итак, на что же нужно обращать внимание, чтобы понять, сэкономите ли вы в «Чёрную пятницу»?

«Дефицит». Часто в период распродаж используются слоганы в стиле «Только один день», «Только 50 вещей» и т.п. Однако если это одежда, то нужно задуматься, почему так: ведь продаваться может она и в любой другой день.

«Попробуй посчитай». Магазины по-разному формулируют скидочные предложения. Например, один может за телевизор (59 999 рублей) и умную приставку 4 999 рублей) даёт скидку в 3150 рублей, другой - 5 процентов от всей стоимости, третий - 50 рублей за каждую тысячу. На самом деле это одна и та же скидка, но воспользуются предложением, скорее всего, в первом магазине, так как людям проще посчитать, сколько составит их выгода.