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Как вас будут обманывать на распродажах в «Чёрную пятницу»Существуют способы сделать это и онлайн
Совсем скоро стартуют распродажи. А это значит, что вероятность попасться на уловки маркетологов и быть обманутым тоже повысится. О самых распространённых методах и способах избежать обмана - в материале «Лайфа».
Чаще всего покупатели предпочитают во время распродаж ехать в магазин, а не заказывать онлайн. К тому же некоторые товары нельзя заказать через интернет, так как в каталоге их просто нет. В этом году подобная ситуация характерна для магазинов одежды.
По словам маркетолога Ирины Долженковой, не всем скидкам можно доверять. Если указано, что стоимость снизилась на 10-20 процентов, то это может быть правдой, а вот если больше, то далеко не всегда. Связано это с тем, что скидка даже в 15 процентов сейчас может негативно сказаться на будущем магазина.
Итак, на что же нужно обращать внимание, чтобы понять, сэкономите ли вы в «Чёрную пятницу»?
- «Дефицит». Часто в период распродаж используются слоганы в стиле «Только один день», «Только 50 вещей» и т.п. Однако если это одежда, то нужно задуматься, почему так: ведь продаваться может она и в любой другой день.
- «Попробуй посчитай». Магазины по-разному формулируют скидочные предложения. Например, один может за телевизор (59 999 рублей) и умную приставку 4 999 рублей) даёт скидку в 3150 рублей, другой - 5 процентов от всей стоимости, третий - 50 рублей за каждую тысячу. На самом деле это одна и та же скидка, но воспользуются предложением, скорее всего, в первом магазине, так как людям проще посчитать, сколько составит их выгода.
- «Игра с весом и количеством». Иногда бывает, что скидочные товары имеют меньший вес, даже если внешне они похожи на аналоги.
- «Хитрый ценник». Готовятся такие ценники заранее. При этом на них указывается сумма со скидкой, а во время оплаты товара может выясниться, что цена действительная лишь при покупке нескольких штук или только при использовании скидочной карты.
- «Возврату не подлежит». Несмотря на то что некоторые магазины заявляют, что товары, приобретённые в скидочные дни, возвращать нельзя, это не так. Согласно закону, всё, кроме особых категорий товаров типа косметики, лекарств, нижнего белья и пр., можно вернуть в течение 14 дней.
- Интернет-ловушки. Среди них - рассылка писем-предзаказов (после перехода по ссылке пользователь попадает на мошеннический сайт, где нужно ввести личные данные), заказ-удочка (к примеру, для получения скидки по промокоду нужно забрать товар из отдалённого район или оплатить доставку; при этом предлагается и вариант бесплатной доставки при покупке дополнительного товара), неправильная цена (при выборе товара видна одна цена, а при оплате - другая; чаще всего это работает, если человек заказал три или четыре товара со скидкой).
Источник: Лайф