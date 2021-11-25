Наука и технологии
Сегодня в 23:16
2 мин.

Как вас будут обманывать на распродажах в «Чёрную пятницу»

Существуют способы сделать это и онлайн
Совсем скоро стартуют распродажи. А это значит, что вероятность попасться на уловки маркетологов и быть обманутым тоже повысится. О самых распространённых методах и способах избежать обмана - в материале «Лайфа».
Как вас будут обманывать на распродажах в «Чёрную пятницу»

Чаще всего покупатели предпочитают во время распродаж ехать в магазин, а не заказывать онлайн. К тому же некоторые товары нельзя заказать через интернет, так как в каталоге их просто нет. В этом году подобная ситуация характерна для магазинов одежды.

По словам маркетолога Ирины Долженковой, не всем скидкам можно доверять. Если указано, что стоимость снизилась на 10-20 процентов, то это может быть правдой, а вот если больше, то далеко не всегда. Связано это с тем, что скидка даже в 15 процентов сейчас может негативно сказаться на будущем магазина.

Итак, на что же нужно обращать внимание, чтобы понять, сэкономите ли вы в «Чёрную пятницу»?

  1. «Дефицит». Часто в период распродаж используются слоганы в стиле «Только один день», «Только 50 вещей» и т.п. Однако если это одежда, то нужно задуматься, почему так: ведь продаваться может она и в любой другой день.
  1. «Попробуй посчитай». Магазины по-разному формулируют скидочные предложения. Например, один может за телевизор (59 999 рублей) и умную приставку 4 999 рублей) даёт скидку в 3150 рублей, другой - 5 процентов от всей стоимости, третий - 50 рублей за каждую тысячу. На самом деле это одна и та же скидка, но воспользуются предложением, скорее всего, в первом магазине, так как людям проще посчитать, сколько составит их выгода.
  1. «Игра с весом и количеством». Иногда бывает, что скидочные товары имеют меньший вес, даже если внешне они похожи на аналоги.
Как вас будут обманывать на распродажах в «Чёрную пятницу»
  1. «Хитрый ценник». Готовятся такие ценники заранее. При этом на них указывается сумма со скидкой, а во время оплаты товара может выясниться, что цена действительная лишь при покупке нескольких штук или только при использовании скидочной карты.
  1. «Возврату не подлежит». Несмотря на то что некоторые магазины заявляют, что товары, приобретённые в скидочные дни, возвращать нельзя, это не так. Согласно закону, всё, кроме особых категорий товаров типа косметики, лекарств, нижнего белья и пр., можно вернуть в течение 14 дней.
  1. Интернет-ловушки. Среди них - рассылка писем-предзаказов (после перехода по ссылке пользователь попадает на мошеннический сайт, где нужно ввести личные данные), заказ-удочка (к примеру, для получения скидки по промокоду нужно забрать товар из отдалённого район или оплатить доставку; при этом предлагается и вариант бесплатной доставки при покупке дополнительного товара), неправильная цена (при выборе товара видна одна цена, а при оплате - другая; чаще всего это работает, если человек заказал три или четыре товара со скидкой).
Источник: Лайф
Новости партнеров
Новости партнеров