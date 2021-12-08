Как вернуть деньги за онлайн-курс: рассказывает юрист

Вообще онлайн-формат обучения имеет множество преимуществ. Один из них - возможность сменить профессию из любой точки мира. Однако случается и так, что оплаченный курс человека не устраивает и он принимает решение от него отказаться. Возможность возврата денег в этом случае зависит от ситуации.

Тем не менее первым делом нужно ознакомиться на сайте курсов с условиями оферты. Назван такой документ может быть как «Публичная оферта», «Договор», «Пользовательское соглашение», «Договор оферты». В данном документе нужно найти раздел, где описывается порядок возврата средств за курс. Наименование у раздела тоже может быть различным: «Порядок оплаты и возврата денежных средств», «Изменение и расторжение договора» и пр. Главное - там должно быть указано, как и когда можно отказаться от курса, будут ли и каким образом возвращены средства.

Согласно законодательству о защите прав потребителей, заказчик может отказаться от онлайн-курса в любое время. И это не зависит от причины отказа. То есть даже если в оферте говорится о невозможности отказа, всё равно это право является обязательным.

В то же время имеет значение и то, при каких обстоятельствах было решено вернуть средства и отказаться от обучения. Нужно обращать внимание на правила, установленные офертой, но если их нет, то необходимо обратиться к законам.