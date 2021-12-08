Как вернуть деньги за онлайн-курс: рассказывает юрист

Как вернуть деньги за онлайн-курс: рассказывает юристВсё зависит от конкретной ситуации
Вообще онлайн-формат обучения имеет множество преимуществ. Один из них - возможность сменить профессию из любой точки мира. Однако случается и так, что оплаченный курс человека не устраивает и он принимает решение от него отказаться. Возможность возврата денег в этом случае зависит от ситуации.
Тем не менее первым делом нужно ознакомиться на сайте курсов с условиями оферты. Назван такой документ может быть как «Публичная оферта», «Договор», «Пользовательское соглашение», «Договор оферты». В данном документе нужно найти раздел, где описывается порядок возврата средств за курс. Наименование у раздела тоже может быть различным: «Порядок оплаты и возврата денежных средств», «Изменение и расторжение договора» и пр. Главное - там должно быть указано, как и когда можно отказаться от курса, будут ли и каким образом возвращены средства.
Согласно законодательству о защите прав потребителей, заказчик может отказаться от онлайн-курса в любое время. И это не зависит от причины отказа. То есть даже если в оферте говорится о невозможности отказа, всё равно это право является обязательным.
В то же время имеет значение и то, при каких обстоятельствах было решено вернуть средства и отказаться от обучения. Нужно обращать внимание на правила, установленные офертой, но если их нет, то необходимо обратиться к законам.
- Если курс ещё не начался. Можно попробовать вернуть полную стоимость, однако необходимо знать важную деталь. Если в договоре не было указано иное, то необходимо будет компенсировать исполнителю понесённые расходы, которые могут быть связаны с подготовкой к исполнению договора. Правда, при этом исполнителю ещё нужно доказать, что расходы эти действительно были.
- Если вы приступили к курсу. Здесь возможны два варианта действий. Первый - если вы решили отказаться от курса из-за качества услуги, второй - если по другой причине.
Когда к качеству обучения вопросов нет, тоже возможны несколько вариантов. Если вы получили доступ сразу ко всему курсу, то исполнитель имеет право вам деньги не возвращать. В случае же, если был открыт доступ лишь к части материалов, исполнитель обязан будет вернуть средства за всё, кроме тех материалов, которые вам уже предоставлены.
Если качество услуги вам не понравилось, то вы можете потребовать либо снизить стоимость курса, либо устранить существующие недочёты. Если исполнитель не сделает это в срок или если обнаружатся серьёзные недостатки выполненной услуги, то можно будет отказаться от обучения и попросить вернуть все средства.
Кроме того, добавляет автор, для того чтобы попытаться вернуть деньги за курс, нужно сначала оформить обращение к исполнителю. В этом обращении необходимо отметить, что вы хотите отказаться от курса, сообщить информацию об оплате и попросить вернуть средства. Ещё нужно ссылаться на пункты оферты и закон.
Также перед отправкой обращения нужно сохранить самые важные факты: оферту с сайта, информацию о программе курса, переписки с исполнителем и т.п. Лучше не общаться с исполнителем по телефону, а попросить его прислать ответ в письменном виде. Это поможет в будущем, если придётся решать проблему через суд.