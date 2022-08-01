Как выбрать для дома электромясорубку

Есть несколько характеристик, на которые при покупке электромясорубки нужно обращать внимание всегда. Это мощность, материал корпуса, комплектация, дополнительные функции.

Что касается мощности, то это зависит от частоты пользования прибором. Если вы собираетесь перемалывать мясо раз в пару недель, то вам хватит и 300-700 Вт. В иных же случаях рекомендуется выбирать модели, имеющие мощность от 800 Вт. Подобное устройство способно справиться практически со всеми разновидностями продуктов, в том числе с овощами. Однако покупать мощные устройства лучше подороже, так как бюджетные модели могут проработать совсем мало.

Кроме того, нужно понимать, что есть два вида мощности. Это пиковая и номинальная. Номинальная - это тот уровень мощности, при котором мясорубка работает в обычном режиме. Режим же максимальной мощности активируется, когда нужно измельчить какие-то сложные элементы вроде хрящей. Обычно в описании товара указывают именно пиковую мощность.

Далее - о материале корпуса. Это может быть пластик, а может быть металл. Дольше проработать и выдержать большую нагрузку способны металлические мясорубки. Хотя они сами по себе тяжелее и стоят дороже.

На комплект нужно обращать особое внимание только тогда, когда вы собираетесь использовать мясорубку не только для стандартных бытовых задач, но и для измельчения овощей и фруктов. В этом случае проверьте, чтобы вместе с прибором был пластмассовый шнек. Ещё бывают насадки, которые применяются для приготовления пюре, домашних колбасок, кебаба, пасты из теста и пр.