Как выглядела бы Земля, если бы внутри неё не было бы ядра

Однако если из-за какого-либо неизвестного механизма Земля охладится гораздо раньше, то это серьёзно повлиять на жизнь на планете. Без расплавленного ядра магнитное поле Земли исчезнет, а солнечный ветер (поток заряженных частиц от Солнца) станет уносить атмосферу. Подобное уже произошло когда-то с Марсом.

Также для того, чтобы Земля остыла уже сейчас, она должна быть намного меньше. На такой Земле не существовало бы вулканов, не было бы тектоники плит, которые переработали углерод и минералы в земной коре и добавили газы в атмосферу. Без атмосферы температура поверхности станет такой низкой, что в результате океан замёрзнет. Ну и вообще очень сомнительно, что на подобной планете была бы жизнь.