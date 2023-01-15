Как выглядела бы Земля, если бы внутри неё не было бы ядра

Как выглядела бы Земля, если бы внутри неё не было бы ядраИзвестно, что это ядро может уничтожить нашу планету
Считается, что планета Земля сформировалась 4,5 миллиарда лет назад. Но что случилось бы, если бы у неё не было никогда расплавленного ядра?
Фото: History Extra
В период между 0,5 и 1,5 миллиарда лет назад ядро нашей планеты начало образовываться в твёрдый шар, который в основном состоит из никеля и железа. Растёт ядро сейчас на 1 мм в год, и с подобной скоростью Земля не успеет полностью затвердеть и остыть до того, как Солнце погаснет. Произойдёт это где-то через пять миллиардов лет.
Однако если из-за какого-либо неизвестного механизма Земля охладится гораздо раньше, то это серьёзно повлиять на жизнь на планете. Без расплавленного ядра магнитное поле Земли исчезнет, а солнечный ветер (поток заряженных частиц от Солнца) станет уносить атмосферу. Подобное уже произошло когда-то с Марсом.
Также для того, чтобы Земля остыла уже сейчас, она должна быть намного меньше. На такой Земле не существовало бы вулканов, не было бы тектоники плит, которые переработали углерод и минералы в земной коре и добавили газы в атмосферу. Без атмосферы температура поверхности станет такой низкой, что в результате океан замёрзнет. Ну и вообще очень сомнительно, что на подобной планете была бы жизнь.