Как выжили птицы, если их родственники динозавры вымерли

Как выжили птицы, если их родственники динозавры вымерлиОбъясняет учёный из Университета Западной Вирджинии
Мало кто знает, что на самом деле птицы произошли от динозавров. И случилось это около 160 миллионов лет назад. Кроме того, птицы примерно 100 миллионов лет жили на планете вместе с динозаврами. Но как произошло так, что они птицы в итоге выжили, а динозавры - нет?
Фото: Biologisk Institut
Птицы произошли от особой группы динозавров - от дромеозавров, или «бегущих ящериц». Однако 66 миллионов лет назад на нашу планету упал астероид. И все динозавры вымерли. Но некоторым птицам удалось выжить.
Сейчас у учёных есть несколько предположений по поводу того, почему птицы всё-таки выжили.
Современные птицы не имеют зубов - вместо этого у них клювы. В то же время некоторые птицы, которые жили во времена динозавров, обладали зубами. После падения астероида эти птицы с зубами вымерли, а многие беззубые - остались. Эксперты считают, что именно отсутствие зубов и позволило птицам выжить. Окаменелости показывают, что такие птицы могли употреблять больше растительной пищи и меньше полагаться на животную пищу. Это тоже дало преимущество беззубым птицам, потому что после катастрофы многие виды животных вымерли, а пропитание можно было найти, если клевать землю и искать там закопанные семена или орехи.
Scientific American
Хотя, возможно, тот факт, что беззубые птицы выжили, - это просто удача. Точного ответа на этот вопрос пока нет.