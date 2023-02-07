Как выжили птицы, если их родственники динозавры вымерли

Птицы произошли от особой группы динозавров - от дромеозавров, или «бегущих ящериц». Однако 66 миллионов лет назад на нашу планету упал астероид. И все динозавры вымерли. Но некоторым птицам удалось выжить.

Сейчас у учёных есть несколько предположений по поводу того, почему птицы всё-таки выжили.

Современные птицы не имеют зубов - вместо этого у них клювы. В то же время некоторые птицы, которые жили во времена динозавров, обладали зубами. После падения астероида эти птицы с зубами вымерли, а многие беззубые - остались. Эксперты считают, что именно отсутствие зубов и позволило птицам выжить. Окаменелости показывают, что такие птицы могли употреблять больше растительной пищи и меньше полагаться на животную пищу. Это тоже дало преимущество беззубым птицам, потому что после катастрофы многие виды животных вымерли, а пропитание можно было найти, если клевать землю и искать там закопанные семена или орехи.