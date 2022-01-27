Как запахи помогают животным лучше «видеть» мир

Как отмечают авторы статьи, на Земле большинство животных общаются между собой, используя обоняние. Причём развито оно у них особым образом.

Для того чтобы лучше понимать, откуда именно исходит запах, животные развили активное сенсорное поведение. Оно позволяет им быстрее обнаруживать и находить в окружающей среде разные запахи. Заключается оно в чередовании действий различного типа: например, собаки - поисковые действия и целенаправленные движения.

Кроме этого, животные двигают усиками, носом, чтобы лучше взаимодействовать с молекулами запаха. И как только животные понимают, что объект, от которого исходит запах, близко, они начинают уже визуальный поиск.