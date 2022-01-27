Как запахи помогают животным лучше «видеть» мир

Как запахи помогают животным лучше «видеть» мирОбъясняют эксперты The Conversation
Как отмечают авторы статьи, на Земле большинство животных общаются между собой, используя обоняние. Причём развито оно у них особым образом.
Для того чтобы лучше понимать, откуда именно исходит запах, животные развили активное сенсорное поведение. Оно позволяет им быстрее обнаруживать и находить в окружающей среде разные запахи. Заключается оно в чередовании действий различного типа: например, собаки - поисковые действия и целенаправленные движения.
Кроме этого, животные двигают усиками, носом, чтобы лучше взаимодействовать с молекулами запаха. И как только животные понимают, что объект, от которого исходит запах, близко, они начинают уже визуальный поиск.
Учёные-нейробиологи предполагают, что в процессе обработки информации о запахах в мозге представления об этих запахах изменяются. Причём таким образом, чтобы можно было извлечь из всех данных те, которые полезны для выживания. Например, это информация о том, является ли предмет потенциальной пищей, от кого исходит запах: от хищника, конкурента и т.п.
После этого информация о запахе подталкивает животное как к инстинктивному, так и к приобретённому поведению. К примеру если запах сигнализирует об опасности, то животное убежит или замрёт на месте.
Помимо этого, животные способны связывать информацию о запахе с внутренними сигналами (голод) и с внешними (направление ветра).