Как защитить свой номер телефона от использования мошенниками

Использование подставных номеров мошенниками - это не новый ход. Начальник отдела информационной безопасности компании «СёрчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что это осуществляется через изменение идентификатора звонящего (CallerID spoofing) при помощи виртуальной АТС (автоматическая телефонная станция). Существуют для этого даже специальные боты в Telegram, где есть возможность подменить даже голос.

Но почему такая технология всё ещё доступна? На самом деле её можно использовать и «во благо», то есть, например, если звонит курьер, то высвечиваться будет номер компании, а не личный номер сотрудника. Кроме того, при создании этой системы главной целью была возможность работы технологии, а не её безопасность.