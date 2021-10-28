Как защититься от взлома и слежки в интернете

Заклеивание камеры особо не поможет, отмечает эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов. Да, действительно злоумышленники могут получить запись с камеры и прослушивать микрофон, однако такие случаи редки. Наиболее эффективный способ борьбы со слежкой - внимательно следить, какие приложения имеют доступ к микрофону и камере. К примеру, если запрашивать доступ будет приложение «Фонарик», то нужно насторожиться: мошенники часто создают простые приложения, которые затем запрашивают доступ у пользователя к различным данным. А чтобы защититься от шпионских троянцев, необходимо установить защитное ПО: оно будет сигнализировать, если что-то не так.

В браузерах есть режим «Инкогнито», но защитить он может лишь от тех, кто имеет физический доступ к компьютеру. От различных вредоносных программ этот режим защитить не способен.

Что касается сохранения пароля в браузере, то это не совсем безопасно. Лучшим вариантом будет использовать программы для хранения паролей, где есть мастер-пароль. К примеру, для macOS и iOS это будет Keychain.

Существует также такое понятие, как «цифровой след». Он представляет собой «набор определённых действий или данных пользователя в интернете». При этом даже если вы попросите онлайн-сервисы удалить известную о вас информацию, всё равно останутся ресурсы, где это сделать невозможно или очень тяжело (сервисы кеширования, «серые сайты» или мёртвые ресурсы).