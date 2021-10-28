Как защититься от взлома и слежки в интернете

Как защититься от взлома и слежки в интернетеОбъясняет эксперт по кибербезопасности
Заклеивание камеры особо не поможет, отмечает эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов. Да, действительно злоумышленники могут получить запись с камеры и прослушивать микрофон, однако такие случаи редки. Наиболее эффективный способ борьбы со слежкой - внимательно следить, какие приложения имеют доступ к микрофону и камере. К примеру, если запрашивать доступ будет приложение «Фонарик», то нужно насторожиться: мошенники часто создают простые приложения, которые затем запрашивают доступ у пользователя к различным данным. А чтобы защититься от шпионских троянцев, необходимо установить защитное ПО: оно будет сигнализировать, если что-то не так.
В браузерах есть режим «Инкогнито», но защитить он может лишь от тех, кто имеет физический доступ к компьютеру. От различных вредоносных программ этот режим защитить не способен.
Что касается сохранения пароля в браузере, то это не совсем безопасно. Лучшим вариантом будет использовать программы для хранения паролей, где есть мастер-пароль. К примеру, для macOS и iOS это будет Keychain.
Существует также такое понятие, как «цифровой след». Он представляет собой «набор определённых действий или данных пользователя в интернете». При этом даже если вы попросите онлайн-сервисы удалить известную о вас информацию, всё равно останутся ресурсы, где это сделать невозможно или очень тяжело (сервисы кеширования, «серые сайты» или мёртвые ресурсы).
Ещё один вопрос - об анонимности. Специалист подчёркивает, что даже VPN не способен на 100 процентов гарантировать анонимность. Всё равно есть вероятность, что ваши данные окажутся в Сети, и это касается всех программ, которые помогают обеспечить анонимность.
Использование псевдонима в интернете тоже не всегда может защитить от злоумышленников. Да и при покупке билетов на самолёт или на концерт всё же надо указывать реальные Ф.И.О. Надёжнее в этом плане использовать отдельную почту и отдельный номер телефона для регистрации в непроверенных сервисах.
Также, как предупредил специалист, личных данных на самом деле сливается и продаётся очень много. В 2020 году в интернете появились 100 миллионов единиц персональных данных жителей РФ.
Очень важно, добавил Дмитрий Галов, правильно подбирать пароли (более 12 символов, с цифрами, специальными символами, строчными и заглавными буквами), использовать двухфакторную авторизацию. А ещё не переходить по странным ссылкам, не передавать информацию о банковских картах через незащищённое соединение.
И последний факт - если данные попали в сеть злоумышленниками, то их практически невозможно оттуда стереть. Поэтому нельзя выкладывать личные данные и фото в доступные файлообменники, а при передаче другому человеку лучше эту информацию отправлять в архиве с паролем.