Как животные отслеживают различные запахи

По словам соавтора исследования Гаутама Редди, в воздухе в принципе запахов меньше и их сложнее отследить, чем запахи на поверхности земли. Тем не менее в воздухе запахи могут распространяться быстрее и на большие расстояния.

Такие же стратегии используют крабы и моллюски. Они специально перемещают тела на разную высоту и отслеживают таким образом пищу.

При этом авторы исследования предупредили, что модель, описанная в научной работе, - это упрощённая версия того, что происходит в реальной жизни. Всё дело в том, что эта модель не учитывает все факторы, которые могут влиять на поведение животных.