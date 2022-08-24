Как животные отслеживают различные запахи

Как животные отслеживают различные запахиЕсть две основные стратегии
Группа учёных, включая Николу Риголли, научного сотрудника Генуэзского центра машинного обучения из Университета Генуи (Италия), при помощи методов машинного обучения выяснили, какая стратегия определения запаха для животных оптимальна. Компьютерные модели показали, что животным нужно попеременно нюхать то воздух, то поверхность земли, чтобы быстрее обнаружить запах.
Когда животное находится довольно далеко от нужного запаха, но с подветренной стороны, то оно будет останавливаться и вставать на задние лапы, чтобы уловить запах в воздухе. Но чем ближе оно будет подходить к источнику запаха, тем чаще станет нюхать землю.
По словам соавтора исследования Гаутама Редди, в воздухе в принципе запахов меньше и их сложнее отследить, чем запахи на поверхности земли. Тем не менее в воздухе запахи могут распространяться быстрее и на большие расстояния.
Такие же стратегии используют крабы и моллюски. Они специально перемещают тела на разную высоту и отслеживают таким образом пищу.
При этом авторы исследования предупредили, что модель, описанная в научной работе, - это упрощённая версия того, что происходит в реальной жизни. Всё дело в том, что эта модель не учитывает все факторы, которые могут влиять на поведение животных.