Наука и технологии
22:45, 04 апреля 2023
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Как жвачка может тайно уничтожить нашу планету

Вот в чём её опасность

Ежегодно во всём мире люди употребляют примерно 100 тысяч тонн жевательной резинки. Но что произойдёт, когда человечество откажется от жвачки?

Как жвачка может тайно уничтожить нашу планету

Фото: Good Housekeeping

Жители древних цивилизаций уже жевали смолы деревьев. А к 1950-м годам им на смену пришли синтетические камеди.

Помимо этого, в современной жевательной резинке содержатся смягчители (растительное масло), эмульгаторы, наполнители, ароматизаторы, подсластители, красители, консерванты. Ну и синтетические камеди, как правило, не поддаются разложению. Правда, в некоторых случаях их можно перерабатывать и создавать из них новые пластиковые изделия.

Как жвачка может тайно уничтожить нашу планету

Getty Images

В современной жевательной резинке также используются натуральные камеди. Это каучук или древесная смола.

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