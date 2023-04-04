Как жвачка может тайно уничтожить нашу планету

Жители древних цивилизаций уже жевали смолы деревьев. А к 1950-м годам им на смену пришли синтетические камеди.

Помимо этого, в современной жевательной резинке содержатся смягчители (растительное масло), эмульгаторы, наполнители, ароматизаторы, подсластители, красители, консерванты. Ну и синтетические камеди, как правило, не поддаются разложению. Правда, в некоторых случаях их можно перерабатывать и создавать из них новые пластиковые изделия.