Как жвачка может тайно уничтожить нашу планету

22:45, 04 апреля 2023
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Как жвачка может тайно уничтожить нашу планетуВот в чём её опасность
Ежегодно во всём мире люди употребляют примерно 100 тысяч тонн жевательной резинки. Но что произойдёт, когда человечество откажется от жвачки?
Фото: Good Housekeeping
Жители древних цивилизаций уже жевали смолы деревьев. А к 1950-м годам им на смену пришли синтетические камеди.
Помимо этого, в современной жевательной резинке содержатся смягчители (растительное масло), эмульгаторы, наполнители, ароматизаторы, подсластители, красители, консерванты. Ну и синтетические камеди, как правило, не поддаются разложению. Правда, в некоторых случаях их можно перерабатывать и создавать из них новые пластиковые изделия.
В современной жевательной резинке также используются натуральные камеди. Это каучук или древесная смола.