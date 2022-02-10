Какаду смогли научиться играть в гольф

Какаду смогли научиться играть в гольфОб этом пишет издание BBC Science Focus Magazine
Команда учёных из Университета ветеринарной медицины в Вене, Университета Бирмингема и Венского университета провела с 11 попугаями какаду интересный эксперимент. Исследователи организовали игру, которая заключалась в том, что птицам нужно было просунуть небольшой шарик через отверстие в коробке, а потом использовать палку, чтобы переместить мяч на другую сторону коробки. Всё это должно было запустить особый механизм и высвободить лакомство - орех кешью.
С заданием справиться смогли три из одиннадцати попугаев. Что интересно, у каждого какаду был при этом свой подход. То есть отличалась и техника захвата палки, и техника удара по мячу. К примеру, одна птица удерживала палку при помощи клюва, вторая - между кончиком клюва и языком, а третья вообще использовала когти, подобно приматам.