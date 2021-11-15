Какая музыка помогает работать эффективнее

Здесь важно отметить, что рабочий процесс делится на несколько этапов. Это «Дорабочий этап», «Врабатывание», «Оптимальная работоспособность», «Компенсация», «Выход из работы/отдых». Для каждого из них необходим свой тип музыки. Для «Дорабочего» - либо то, что ассоциируется с работой, либо нейтральная композиция. При этом нужно дать понять организму, что включение этой мелодии - сигнал к началу работы: для этого всякий раз при необходимости работать нужно просто включать данную песню. После 10-15 повторений мозг должен усвоить значение этого сигнала. Что ещё очень важно: использовать выбранную композицию только для переключения на работу.

На втором этапе необходимо выбрать несколько композиций так, чтобы они шли от менее стимулирующей к более стимулирующей. Увеличить стимуляцию (или мотивацию) помогут такие параметры, как громкость, темп, «тяжесть», новизна. В плейлист по большей части должны входить знакомые песни, но еженедельно вы можете туда добавлять несколько новых треков.

Третий этап. Главное правила подбора музыки здесь - это «Чем однообразней работа, тем разнообразней музыка, и наоборот». При этом если деятельность у вас предполагает общение с людьми или же работу с текстами, то нужно выбирать композиции без слов вообще или на незнакомом вам языке. Объясняется этом тем, что при прослушивании музыки на русском и чтении текста на нём же мозг будет стараться одновременно обработать эти сигналы. И в итоге не получится ни то, ни другое. От новой музыки на этом этапе тоже необходимо отказаться.

Во время «Компенсации» нужно включать песни, в которых комбинируются темп, скорость, новизна, «тяжесть».

При «Выходе из работы» есть несколько вариантов треков, на которые стоит обратить внимание. Это композиции, связанные для вас с отдыхом; плейлист, где песни идут в порядке, обратном тому, что был на этапе «Врабатывания»; звуки природы.

Во время отдыха нужно обратиться к любимым песням.

Ещё при использовании данного метода можно допустить ошибки, в результате чего никакого полезного эффекта от музыки не будет. Во-первых, не стоит пользоваться готовыми плейлистами в стиле «Музыка для чтения», «Музыка для продуктивности» и т.п. (однако если вы уже привыкли под них работать, то продолжайте использовать) Во-вторых, нельзя для работы брать музыку, которая вызывает сильные эмоции и ассоциируется не с трудовыми обязанностями. Наконец, всё время музыку слушать тоже не надо. Иначе она перестанет давать нужный эффект.