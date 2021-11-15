Какая музыка помогает работать эффективнее

Какая музыка помогает работать эффективнееОбъясняет пользователь «Хабра» @NickSenin
Для увеличения уровня продуктивности применять музыку пытались ещё в XX веке как в СССР, так и, например, в США. Вообще этот метод нельзя назвать универсальным - он хорош скорее как дополнительный, который лучше сочетать и с другими способами.
В 1908 году учёные Роберт Йеркс и Джон Додсон в ходе проведения экспериментов на мышах заметили одну закономерность. Те животные, чей уровень стимуляции нервной системы оказывался средним, проходили лабиринт лучше. Позднее выяснилось, что это же характерно и для людей. То есть наибольшая эффективность достигается при среднем уровне мотивации (или стимуляции). А поскольку музыка способна по-разному влиять на человеческий организм, то для достижения наибольшей продуктивности необходимо правильно её подбирать.
Здесь важно отметить, что рабочий процесс делится на несколько этапов. Это «Дорабочий этап», «Врабатывание», «Оптимальная работоспособность», «Компенсация», «Выход из работы/отдых». Для каждого из них необходим свой тип музыки. Для «Дорабочего» - либо то, что ассоциируется с работой, либо нейтральная композиция. При этом нужно дать понять организму, что включение этой мелодии - сигнал к началу работы: для этого всякий раз при необходимости работать нужно просто включать данную песню. После 10-15 повторений мозг должен усвоить значение этого сигнала. Что ещё очень важно: использовать выбранную композицию только для переключения на работу.
На втором этапе необходимо выбрать несколько композиций так, чтобы они шли от менее стимулирующей к более стимулирующей. Увеличить стимуляцию (или мотивацию) помогут такие параметры, как громкость, темп, «тяжесть», новизна. В плейлист по большей части должны входить знакомые песни, но еженедельно вы можете туда добавлять несколько новых треков.
Третий этап. Главное правила подбора музыки здесь - это «Чем однообразней работа, тем разнообразней музыка, и наоборот». При этом если деятельность у вас предполагает общение с людьми или же работу с текстами, то нужно выбирать композиции без слов вообще или на незнакомом вам языке. Объясняется этом тем, что при прослушивании музыки на русском и чтении текста на нём же мозг будет стараться одновременно обработать эти сигналы. И в итоге не получится ни то, ни другое. От новой музыки на этом этапе тоже необходимо отказаться.
Во время «Компенсации» нужно включать песни, в которых комбинируются темп, скорость, новизна, «тяжесть».
При «Выходе из работы» есть несколько вариантов треков, на которые стоит обратить внимание. Это композиции, связанные для вас с отдыхом; плейлист, где песни идут в порядке, обратном тому, что был на этапе «Врабатывания»; звуки природы.
Во время отдыха нужно обратиться к любимым песням.
Ещё при использовании данного метода можно допустить ошибки, в результате чего никакого полезного эффекта от музыки не будет. Во-первых, не стоит пользоваться готовыми плейлистами в стиле «Музыка для чтения», «Музыка для продуктивности» и т.п. (однако если вы уже привыкли под них работать, то продолжайте использовать) Во-вторых, нельзя для работы брать музыку, которая вызывает сильные эмоции и ассоциируется не с трудовыми обязанностями. Наконец, всё время музыку слушать тоже не надо. Иначе она перестанет давать нужный эффект.