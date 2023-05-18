Какие часы носит Билл Гейтс, Илон Маск и другие богатейшие люди планеты

Какие часы носит Билл Гейтс, Илон Маск и другие богатейшие люди планетыИ вот сколько эти аксессуары они стоят
Задумывались ли вы, какие часы себе покупают самые богатые люди в мире? На YouTube-канале Spitak назвали модели часов, которые носят Илон Маск, Билл Гейтс и др.
Знали ли вы, что Билл Гейтс, обладающий состоянием в 104 миллиарда долларов носит часы за всего 60 долларов? Это Casio Duro. Они представляют собой кварцевые часы с защитой от воды на 200 м глубины.
В то же время Уоррен Баффетт с состоянием 106 миллиардов долларов носит золотые часы Rolex Day-Date. Стоят они 20 тысяч долларов.
Основатель Facebook* Марк Цукерберг не носит часы, да и вообще любые аксессуары. Основатель Tesla Илон Маск тоже часы постоянно не носит, но был при этом замечен с TAG Heuer Carrera за 6 тысяч долларов. И это первые швейцарские часы в космосе.
Самые красивые часы из списка носит основатель Amazon Джефф Безос. Это Ulysse Nardin за 6 тысяч долларов.
Однако сейчас богатейшие люди мира всё чаще отдают предпочтение Apple Watch, которые стоят обычно не больше 1 тысячи долларов.
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