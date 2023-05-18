Какие часы носит Билл Гейтс, Илон Маск и другие богатейшие люди планеты

Основатель Facebook* Марк Цукерберг не носит часы, да и вообще любые аксессуары. Основатель Tesla Илон Маск тоже часы постоянно не носит, но был при этом замечен с TAG Heuer Carrera за 6 тысяч долларов. И это первые швейцарские часы в космосе.