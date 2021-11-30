Какие данные о владельце собирают умные телевизоры

Какие данные о владельце собирают умные телевизорыИ как это происходит
В этом году ситуация с отслеживанием действий владельцев умных телевизоров ухудшилась. Некоторые производители стали использовать эту функцию в качестве основного источника дохода. При этом объём собираемых данных близок к количеству информации, которую собирают Google и Apple.
Что самое интересное - на самом деле пользователи при установке сами соглашаются со сбором и передачей данных. Только обычно мало кто внимательно читает информацию при установке Smart TV. Иногда разрешение на сбор данных скрывается в настройках телевизора - в меню «Правила и условия».
Как происходит сбор данных? Раз в секунду снимается «отпечаток» экрана и эта информация передаётся на сервер. В результате создаётся некий журнал просмотра пользователем того или иного контента, причём записывается вообще всё, что происходит на экране, даже если при этом используется DVD-плеер, приложение, кабельное ТВ и пр. Всю информацию позже получают рекламодатели. Таким образом сбор данных и становится источником прибыли производителей, а для некоторых компаний в 2021 году - основным источником.
Возможно, предполагает автор, в будущем телевизоры вообще можно будет приобретать бесплатно. Но взамен придётся давать согласие на сбор данных и просмотр рекламы.