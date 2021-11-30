Какие данные о владельце собирают умные телевизоры

В этом году ситуация с отслеживанием действий владельцев умных телевизоров ухудшилась. Некоторые производители стали использовать эту функцию в качестве основного источника дохода. При этом объём собираемых данных близок к количеству информации, которую собирают Google и Apple.

Что самое интересное - на самом деле пользователи при установке сами соглашаются со сбором и передачей данных. Только обычно мало кто внимательно читает информацию при установке Smart TV. Иногда разрешение на сбор данных скрывается в настройках телевизора - в меню «Правила и условия».