Наука и технологии
Сегодня в 20:15
1 мин.

Какие данные о владельце собирают умные телевизоры

И как это происходит
В 2021 году некоторые производители умных телевизоров стали постоянно отслеживать все действия пользователей. Количество данных, которые собирают устройства с функцией Smart TV, поражает. Но какую конкретно информацию может получить компания? На этот вопрос отвечает представитель организации GlobalSign на «Хабре».
Какие данные о владельце собирают умные телевизоры

В этом году ситуация с отслеживанием действий владельцев умных телевизоров ухудшилась. Некоторые производители стали использовать эту функцию в качестве основного источника дохода. При этом объём собираемых данных близок к количеству информации, которую собирают Google и Apple.

Что самое интересное - на самом деле пользователи при установке сами соглашаются со сбором и передачей данных. Только обычно мало кто внимательно читает информацию при установке Smart TV. Иногда разрешение на сбор данных скрывается в настройках телевизора - в меню «Правила и условия».

Какие данные о владельце собирают умные телевизоры

Как происходит сбор данных? Раз в секунду снимается «отпечаток» экрана и эта информация передаётся на сервер. В результате создаётся некий журнал просмотра пользователем того или иного контента, причём записывается вообще всё, что происходит на экране, даже если при этом используется DVD-плеер, приложение, кабельное ТВ и пр. Всю информацию позже получают рекламодатели. Таким образом сбор данных и становится источником прибыли производителей, а для некоторых компаний в 2021 году - основным источником.

Возможно, предполагает автор, в будущем телевизоры вообще можно будет приобретать бесплатно. Но взамен придётся давать согласие на сбор данных и просмотр рекламы.

Источник: Хабр
Новости партнеров
Новости партнеров