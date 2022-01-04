Какие главные изменения, связанные с интернетом, произошли в 2021 году в России

Какие главные изменения, связанные с интернетом, произошли в 2021 году в РоссииВ прошлом году в стране приняли ряд законов, связанных с сетевым пространством
Прежде всего, отмечает автор, в России в 2021 году начали работать законы, связанные с работой различных интернет-платформ и предоставлением доступа к контенту.
Так, с 1 февраля социальные сети оказались обязаны самостоятельно находить и блокировать запрещённый контент. Он включает в себя различные материалы, связанные с порнографическими фотографиями детей, с информацией, которая может склонить несовершеннолетних к суициду и другим опасным действиям, с наркотиками, алкоголем, интернет-казино и пр. В этом смысле в РФ на первой строчке «антирейтинга» находится Facebook.
Кроме того, весной прошлого года начал действовать закон, позволяющий людям просить интернет-ресурс об удалении персональных данных. Для этого нужно направить в Роскомнадзор жалобу, а после этого у администрации онлайн-ресурса останется три дня на рассмотрение просьбы. Если же данные в итоге так и не удалят, то пользователь может подать в суд.
Был принят и закон о российском ПО. Согласно нему, с апреля следующего года на оборудование будут в обязательном порядке устанавливаться российские приложения. Подобные действия предпринимаются также в США и Великобритании.
Наконец, закон о «приземлении» иностранных IT-компаний. Он должен был вступить в силу с 1 января 2022 года. Данный закон предполагает, что все владельцы интернет-платформ, аудитория которых составляет более 500 тысяч человек, должны будут открывать собственные офисы в России или регистрировать юридические лица. В качестве наказания за отказ может последовать блокировка ресурса.