Какие главные изменения, связанные с интернетом, произошли в 2021 году в России

Прежде всего, отмечает автор, в России в 2021 году начали работать законы, связанные с работой различных интернет-платформ и предоставлением доступа к контенту.

Так, с 1 февраля социальные сети оказались обязаны самостоятельно находить и блокировать запрещённый контент. Он включает в себя различные материалы, связанные с порнографическими фотографиями детей, с информацией, которая может склонить несовершеннолетних к суициду и другим опасным действиям, с наркотиками, алкоголем, интернет-казино и пр. В этом смысле в РФ на первой строчке «антирейтинга» находится Facebook.

Кроме того, весной прошлого года начал действовать закон, позволяющий людям просить интернет-ресурс об удалении персональных данных. Для этого нужно направить в Роскомнадзор жалобу, а после этого у администрации онлайн-ресурса останется три дня на рассмотрение просьбы. Если же данные в итоге так и не удалят, то пользователь может подать в суд.