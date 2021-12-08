Какие качества у человека можно развить даже без его желания меняться

Какие качества у человека можно развить даже без его желания менятьсяОписывается в недавнем психологическом исследовании
Некоторые черты - такие как трудолюбие, ответственность, организованность - могут развиваться у человека даже без его личной заинтересованности в этом. Способствуют развитию подобных качеств специальные задания. В то же время эмоциональная стабильность без желания людей не поддаётся изменениям. Эти и другие результаты исследования Натана Хадсона, профессора психологии из Южного методистского университета, были опубликованы в издании Journal of Research in Personality.
В ходе исследования учёный провёл два эксперимента. Каждый из них длился четыре месяца. В рамках первого эксперимента 175 студентов колледжа работали над улучшением либо эмоциональной устойчивости, либо сознательности (включает в себя такие качества, как организованность, работоспособность, ответственность, склонность к планированию собственных действий).
В рамках второго эксперимента более 400 студентов из нескольких вузов сначала сами выбрали черту, над которой хотели работать, а затем половине из них в итоге дали для проработки другие черты вместо выбранных.
Оказалось, что те, кто выполнял задания, помогающие развить сознательность, заметили улучшения. И это касалось даже тех, кто не был заинтересован в выполнении заданий. А вот с эмоциональной стабильности подобного не случилось: успешно развили это качество лишь участники, которые изначально решили над ним работать.
Хадсон полагает, что результаты, связанные с эмоциональной стабильностью, объясняются тем, что при развитии этого качество люди сталкиваются с отрицательными эмоциями. К примеру, многим сложно перестать нервничать или злиться.