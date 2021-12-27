Какие люди подвержены «новогодней депрессии» и что с этим делать

В предновогодний период людей, которые подвержены подобной депрессии, можно разделить на две группы. В первой - те, кто переживает из-за того, что сделать не успели, во второй - кто беспокоится о большом количестве будущих дел. В результате первые легко ощущают выгорание, подвержены прокрастинации, чувству собственной несостоятельности. Вторые же - это люди невротического склада, которые беспокоятся о будущих действиях.

Психолог Вадим Квилецкий отметил, что всё же людям, которые ощущают уныние и другие симптомы «новогодней депрессии» длительное время, нужно обратиться за помощью к специалисту.

При подозрении на клиническую депрессию специалист советует обратиться к психиатру для уточнения диагноза. Кроме того, важно составить дальнейший план действий. При этом ежедневно нужно выполнять не больше 3-4 задач.

Для тревожных людей психолог рекомендует обратить внимание на мысли, которые вызывают беспокойство. После этого нужно разрешить себе испытать это чувство, а после - довести до абсурда тревогу. И ещё один совет, который дал психолог всем, - принять неопределённость как факт. То есть мы не способны контролировать всё и всегда, и это надо понимать.

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