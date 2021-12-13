Какие методы геоинженерии помогут остановить глобальное потепление и спасти Землю

В течение длительного времени специалисты считали геоинженерные методы весьма рискованным шагом. Однако поскольку выбросы углерода с каждым годом всё растут, обращение к подобным технологиям становится всё популярнее.

Все известные на сегодня геоинженерные методы можно разделить на две категории: солнечную геоинженерию (SRM), удаление парниковых газов (GGR).