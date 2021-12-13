Какие методы геоинженерии помогут остановить глобальное потепление и спасти Землю

Какие методы геоинженерии помогут остановить глобальное потепление и спасти ЗемлюРассказывает пользователь «Хабра»
В течение длительного времени специалисты считали геоинженерные методы весьма рискованным шагом. Однако поскольку выбросы углерода с каждым годом всё растут, обращение к подобным технологиям становится всё популярнее.
Все известные на сегодня геоинженерные методы можно разделить на две категории: солнечную геоинженерию (SRM), удаление парниковых газов (GGR).
- Солнечная геоинженерия (управление солнечной радиацией). Предотвращение повышения температуры достигается при помощи отражения небольшой части солнечной энергии обратно в космос. Сюда относятся такие способы, как повышение отражательной способности облаков либо поверхности Земли; применение космических отражателей, которые бы блокировали небольшую часть солнечного света до достижения им Земли; распыление стратосферных аэрозолей для отражения солнечного света до достижения им нашей планеты.
- Удаление парниковых газов. Среди методов здесь выделяются: восстановление лесов; «обугливание» и захоронение биомассы так, чтобы углерод оставался в почве; выращивание биомассы и её сжигание для получения энергии и «вылавливания» CO2; разработка технологий, которые будут забирать углекислый газ из воздуха и направлять его в специально предназначенное место; добавление в океан различных питательных веществ; выделение минералов, вступающих в реакцию с углекислым газом, и хранение данного соединения в почве либо океане; измельчение, а затем растворение горных пород в океане.
Что касается современных проектов, которые реализуются и создаются в разных странах, то в качестве примера можно привести проекты США. Один из них связан с «осветлением» морских облаков, то есть с «засеиванием» их морской солью и прочими веществами. Другой проект называется «Стратосферный контролируемый эксперимент по пертурбации» (SCoPEX). Он предполагает запуск метеорологических шаров, которые будут выделять в стратосфере мелкие частицы необходимых веществ.
Недостатком геоинженерных методов является то, что все существующие исследования в этой области базируются лишь на компьютерном моделировании. Кроме того, применение подобных методов связано с множеством социально-политических вопросов. К примеру, непонятно, какие страны могут внедрять такую технологию. Поэтому требуется обсуждение возможности применения таких методов в более глобальном масштабе, среди учёных, политиков, общественных активистов, представителей интеллигенции.