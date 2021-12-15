Какие преимущества и недостатки будут иметь телевизоры с разрешением 16К по сравнению с уже существующими

Какие преимущества и недостатки будут иметь телевизоры с разрешением 16К по сравнению с уже существующимиОбъяснил пользователь Kachka
Автор уверен, что мониторы с разрешением 2К и 4К в современном мире - излишни. А вот с телевизорами ситуация другая: они предлагают возможность как наслаждаться ТВ-программами, так и проходить различные игры. На данный момент стандарт 4К уже устарел, а вот 8К или даже 16К набирают популярность.
Пользователь напомнил, что 4К - это 3840x2160 пикселей. В то же время 8К - 7680х4320 пикселей, а 16К - 15360x8640 пикселей. То есть с увеличением разрешения плотность пикселей и качество изображения улучшается. Однако это в теории.
На практике разница между 8К и 16К будет заметна только на близком расстоянии. Кроме того, контента в 16К сейчас нет. И не будет его в свободном доступе ещё примерно 10-15 лет.
Из недостатков разрешения 16К - необходимость иметь мощный процессор и видеокарту для воспроизведения видео. В то же время простой пользователь при увлечённом просмотре может даже не заметить особой разницы между 4К, 8К и 16К.
Если говорить об играх, то в целом в 16К их запускать возможно. Однако сейчас добиться такого разрешения можно лишь через конвертирования из 4К в 16К. А ещё ни одна видеокарта на данный момент не сможет обеспечить идеальную графику.
Из игровых консолей теоретически в 16К можно будет играть на PlayStation 8 или PlayStation 9. Будет неплохо, если данные платформы выйдут к 2035 году.
На сегодняшний день телевизоры с 16К есть только у Sony. Стоит эта модель около $10000 (730 тысяч рублей). Действительно популярным такое разрешение может стать только в 2035 году.