Какие преимущества и недостатки будут иметь телевизоры с разрешением 16К по сравнению с уже существующими

Автор уверен, что мониторы с разрешением 2К и 4К в современном мире - излишни. А вот с телевизорами ситуация другая: они предлагают возможность как наслаждаться ТВ-программами, так и проходить различные игры. На данный момент стандарт 4К уже устарел, а вот 8К или даже 16К набирают популярность.

Пользователь напомнил, что 4К - это 3840x2160 пикселей. В то же время 8К - 7680х4320 пикселей, а 16К - 15360x8640 пикселей. То есть с увеличением разрешения плотность пикселей и качество изображения улучшается. Однако это в теории.

На практике разница между 8К и 16К будет заметна только на близком расстоянии. Кроме того, контента в 16К сейчас нет. И не будет его в свободном доступе ещё примерно 10-15 лет.