Какие проблемы будут только усиливаться, если искусственный интеллект продолжит развиваться

Сегодня, по словам Иоланды Ленквист, директора отдела управления и политики ИИ в The Future Society, искусственный интеллект используется крупнейшими технологическими компаниями мира. Лидерами по экономическому развитию в дальнейшем станут среди стран Китай, США и Великобритания, поскольку именно там расположены эти компании.

Но способен ли искусственный интеллект в будущем создать конфликт нового типа? Особенно если говорить о кибербезопасности. К сожалению, уже сегодня всё больше людей могут за счёт языковых шаблонов разрабатывать код и внедрять вирусы. Скорее всего, далее эта тенденция будет усиливаться: всё больше будет создаваться поддельного фото- и видеоконтента, всё больше организаций станут рассылать поддельные электронные письма якобы от банка или совершать кибератаки. Сгенерированные искусственным интеллектом голосовые сообщения тоже станут звучать как настоящие.