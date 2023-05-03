Какие проблемы будут только усиливаться, если искусственный интеллект продолжит развиваться

Какие проблемы будут только усиливаться, если искусственный интеллект продолжит развиватьсяОбъяснил эксперт
По мнению большинства специалистов, искусственный интеллект в будущем станет универсальной технологией. Примерно такой же, как сейчас Интернет или электричество. Но чем это может быть опасно для мира в целом?
Сегодня, по словам Иоланды Ленквист, директора отдела управления и политики ИИ в The Future Society, искусственный интеллект используется крупнейшими технологическими компаниями мира. Лидерами по экономическому развитию в дальнейшем станут среди стран Китай, США и Великобритания, поскольку именно там расположены эти компании.
Но способен ли искусственный интеллект в будущем создать конфликт нового типа? Особенно если говорить о кибербезопасности. К сожалению, уже сегодня всё больше людей могут за счёт языковых шаблонов разрабатывать код и внедрять вирусы. Скорее всего, далее эта тенденция будет усиливаться: всё больше будет создаваться поддельного фото- и видеоконтента, всё больше организаций станут рассылать поддельные электронные письма якобы от банка или совершать кибератаки. Сгенерированные искусственным интеллектом голосовые сообщения тоже станут звучать как настоящие.
Технологии в дальнейшем развиваться будут быстро. Поэтому и различные риски станут только усиливаться. Среди таких рисков эксперт назвала поддельный контент, дезинформация, кибератаки, предвзятость, дискриминация. Появятся и новые риски, уже непредсказуемые.
Ожидается, что системы искусственного интеллекта станут использоваться в цифровой инфраструктуре, то есть в оцифровке государственной и частной системы. Но высок риск того, что всё это провалится, поскольку существующие научные исследования не рассматривали такие риски, как этика, безопасность, предвзятость.