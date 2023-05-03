Наука и технологии
15:48, 03 мая 2023
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Какие проблемы будут только усиливаться, если искусственный интеллект продолжит развиваться

Объяснил эксперт

По мнению большинства специалистов, искусственный интеллект в будущем станет универсальной технологией. Примерно такой же, как сейчас Интернет или электричество. Но чем это может быть опасно для мира в целом?

Сегодня, по словам Иоланды Ленквист, директора отдела управления и политики ИИ в The Future Society, искусственный интеллект используется крупнейшими технологическими компаниями мира. Лидерами по экономическому развитию в дальнейшем станут среди стран Китай, США и Великобритания, поскольку именно там расположены эти компании.

Но способен ли искусственный интеллект в будущем создать конфликт нового типа? Особенно если говорить о кибербезопасности. К сожалению, уже сегодня всё больше людей могут за счёт языковых шаблонов разрабатывать код и внедрять вирусы. Скорее всего, далее эта тенденция будет усиливаться: всё больше будет создаваться поддельного фото- и видеоконтента, всё больше организаций станут рассылать поддельные электронные письма якобы от банка или совершать кибератаки. Сгенерированные искусственным интеллектом голосовые сообщения тоже станут звучать как настоящие.

Какие проблемы будут только усиливаться, если искусственный интеллект продолжит развиваться
Gerd Altmann

Технологии в дальнейшем развиваться будут быстро. Поэтому и различные риски станут только усиливаться. Среди таких рисков эксперт назвала поддельный контент, дезинформация, кибератаки, предвзятость, дискриминация. Появятся и новые риски, уже непредсказуемые.

Ожидается, что системы искусственного интеллекта станут использоваться в цифровой инфраструктуре, то есть в оцифровке государственной и частной системы. Но высок риск того, что всё это провалится, поскольку существующие научные исследования не рассматривали такие риски, как этика, безопасность, предвзятость.

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