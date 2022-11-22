Какие процессы происходят внутри ядра Земли

В 1990-х годах стало известно, что ядро опережает вращение Земли и иногда отстаёт от него. Также оказалось, что ядро способно менять ещё и направление вращения. Причём разные слои ядра вращаются в разные стороны: так, внешнее жидкое ядро - с востока на запад, внутреннее - наоборот.

Сегодня учёные знают, что радиус ядра равняется 3,5 тыс. км. Разделяется ядро на жидкое внешнее и твёрдое внутреннее. Кроме того, само ядро составляет 15 % от объёма планеты, а масса ядра - 30 %.

Специалисты определили, что где-то на 85 % ядра занимает железо, 10 % - никель. А насчёт остальных 10 % пока точно неясно, но учёные думают, что это кислород либо углерод.

Температура внутреннего ядра - 6000 градусов. Остаётся твёрдым ядро и не плавится благодаря высокому атмосферному давлению. В 2015 году выяснилось также, что внутри этого ядра есть ещё одно.

Внешнее ядро тоже состоит из никеля и железа. Однако они находятся в жидком виде. За счёт течения жидкого металла в этом ядре создаются хаотические электрические токи. Они образуют магнитное поле.