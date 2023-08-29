Какие радиоволны вредят "внутреннему компасу" перелётных птиц

По мнению экспертов, роль магнитного датчика у птиц выполняет светочувствительный белок криптохром 4. Именно он отличается необходимыми магнитными свойствами.

Выяснилось, что радиоволны выше 116 МГц оказывают лишь слабое влияние на «внутренний компас» птиц. Ранее учёные также доказали, что радиоволны с частотой от 75 до 85 мегагерц мешают певчим птицам ориентироваться в пространстве при миграции.