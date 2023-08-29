Какие радиоволны вредят "внутреннему компасу" перелётных птиц

Какие радиоволны вредят "внутреннему компасу" перелётных птицЭто показало новое исследование
Многие певчие птицы используют в качестве ориентира во время миграций магнитное поле Земли. Но некоторые радиоволны мешают этому.
Учёные обнаружили, что нарушить «магнитный компас» перелётных птиц могут радиоволны, излучаемые теле- и радиовещанием, а также радиоволны СВ-диапазона. При этом волны, связанные с мобильной связью, на ориентацию птиц никак не влияют.
По мнению экспертов, роль магнитного датчика у птиц выполняет светочувствительный белок криптохром 4. Именно он отличается необходимыми магнитными свойствами.
Выяснилось, что радиоволны выше 116 МГц оказывают лишь слабое влияние на «внутренний компас» птиц. Ранее учёные также доказали, что радиоволны с частотой от 75 до 85 мегагерц мешают певчим птицам ориентироваться в пространстве при миграции.