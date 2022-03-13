Какие решения принимались за секунды, но изменили жизнь человечества

Следующее решение относилось к «Титанику». Судно затонуло из-за смены капитана корабля. Точнее, из-за ключа, которым он не смог воспользоваться. Вообще главным в поездке должен был стать офицер Дэвид Блэр, но его в последнюю минуту заменили на другого человека. В результате Блэр забыл передать ключ от бинокля на «Вороньем гнезде» новому капитану. Есть и другие версии: в них говорится, что бинокль был оставлен на самом деле в запертой каюте. В итоге члены экипажа «Титаника» Фредерик Флит и Реджинальд Ли должны были полагаться только на своё зрение во тьме. Из-за этого они не увидели в темноте айсберги.

Одно решение штурмана и пасмурная погода также спасли жизни японцев. За три дня до этого в 1945 году США сбросили на Хиросиму атомную бомбу, чем вызвали множественные разрушения. Однако жители Японии сдаваться не собирались. Когда бомбардировщик В-29 с ядерным зарядом пересекал небо над страной, он не смог увидеть свою главную цель (город Кокура) из-за сильной облачности. Затем самолёт полетел ко второй цели - Нагасаки, но и здесь оказалось множество облаков, которые скрывали от лётчика город. В итоге бомба падает и взрывается уже вдали от центра города и жертв в результате оказалось меньше.

Решение, принятое 28 июня 1914 года, также изменило историю человечества. Глава Венгерской империи, несмотря на то что его предупредили о заговоре, совершает тур по Сараево. В результате во время его поездки на машине рядом взрывается бомба, которая серьёзно ранит некоторых людей из его окружения. Герцог попросил водителя отвезти их в больницу, но тот не понял и продолжил ехать в первоначальном направлении. В то время как герцог продолжал требовать изменить маршрут, в него выстрелил один из людей на улице. В результате герцог был убит, а в Европе через некоторое время началась война. Если бы герцог не приказал остановиться, то не было бы нацистской партии, Второй мировой войны, холокоста, холодной войны между США и СССР.

Одно решение, принятое чиновником в последнюю минуту, свергло сверхдержаву. Речь идёт о Советском Союзе. Гюнтер Шабовски, представитель политбюро Восточной Германии перед своей пресс-конференцией решил просто быстро просмотреть документ с новой информацией о правилах поездках и протокол встречи, в котором значились некоторые непринятые идеи по открытию границ. Это обрекло СССР на распад в дальнейшем. На пресс-конференции Шабовски не смог толком вспомнить ничего о правилах поездок за границу и о том, когда они начнут действовать. В итоге телевидение объявило, что граница открыта для всех, а падение берлинской стены стало началом широкомасштабной революции по всему советскому блоку. В результате СССР распался.

Из-за решения Гитлера поспать подольше Германия проиграла Вторую мировую войну. Произошло это в 1944 году. Танковые войска не могли пойти в бой без приказа Гитлера. Однако его помощники решили не будить фюрера, чтобы ему сообщить о вторжении. Если бы Гитлер проснулся, то танковые силы могли бы быть собраны достаточно быстро, чтобы встретить союзников.

Одна непрочитанная записка привела к созданию Соединённых Штатов. В декабре 1776 года шла революционная война. Повстанцы терпели одно поражение за другим от британцев и их наёмников. Вашингтон ночью 26 декабря 1776 года решился атаковать Трентон. Вообще его план был довольно безумен. В то же время его шпион получил информацию от фермера, который отправил сына в Трентон с предупреждением торговца о готовящемся нападении. Тот пришёл в дом богатого торговца и поспешил сразу же передать ему записку. Однако в это время тот праздновал вместе со своими людьми Рождество и думал, что повстанцы были почти полностью разбиты. Он просто взял записку, положил её в карман и сразу же забыл о ней. А в этой записке как раз излагался план Вашингтона. В результате Трентон был взят армией повстанцев.