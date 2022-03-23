Какие рыбы живут на глубине водоёмов и чем они опасны

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Какие рыбы живут на глубине водоёмов и чем они опасныРассказывает портал «Научная Россия»
На дне океана живут рыбы, способные существовать в холоде и темноте. На самом деле таких рыб довольно много: сейчас учёным известно около двух тысяч их разновидностей. О пяти примерах подобных хищников - в статье.
На сегодняшний день количество уже известных исследователям глубоководных рыб составляет примерно две тысячи. Это около двух тысяч видов рыб, которые живут на глубине 200-6000 метров, а также примерно 10-15 разновидностей тех, кто обитает на глубине ниже 6000 метров.
Научные исследования демонстрируют, что скелеты таких существ по большей части состоят из хрящей. Поэтому они могут жить в местности, где уровень давления значительно выше, чем на поверхности воды. Кроме того, есть и другие особенности подобных рыб: у кого-то из них просто отсутствует ген, благодаря которому накапливается кальций (он укрепляет кости), а у кого-то гибкость объясняется молекулами пьезолитами.
Вот в качестве примера пять таких рыб.
- Рыба-гадюка (Chauliodus). Живёт подобная рыба на глубине 400-1000 метров. Из-за больших клыков её пасть вообще не смыкается. Благодаря гибкой шее она с лёгкостью может откидывать назад голову, а затем выставлять нижнюю челюсть, чтобы ловить кальмаров, мелких рыб, ракообразных.
- Большерот (Eurypharynx pelecanoides). Обитает рыба на глубине 500-3000 метров. Её рот при этом гораздо больше тела, за счёт чего она может глотать добычу, которая по размеру превосходит её саму. Однако по большей части большерот питается мелкими ракообразными. Связано это с тем, что его зубы - крошечные.
- Атлантический гимантолоф (Himantolophus groenlandicus). Размер и форма у него - как у футбольного мяча. Живёт подобная рыба на глубине от 200 метров до более 1000. На хищнике можно найти шипы и особый колючий луч спинного плавника. Последний используется в качестве приманки.
- Краб Йети (Kiwa hirsuta). Впервые его обнаружили в 2005 году на территории, находящейся недалеко от острова Пасхи. У этого краба отсутствует зрение, а информацию о внешнем мире он получает при помощи волосков на клешнях. Кроме того, это существо плотоядно и имеет щетинки, которые очищают воду вокруг него.
- Акула-домовой (Mitsukurina owstoni). Другое название этой акулы - акула-гоблин. В основном обитает она у берегов Японии. Отличается тем, что способна для захвата жертвы вытягивать челюсти на 7 сантиметров.