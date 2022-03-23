Какие рыбы живут на глубине водоёмов и чем они опасны

На сегодняшний день количество уже известных исследователям глубоководных рыб составляет примерно две тысячи. Это около двух тысяч видов рыб, которые живут на глубине 200-6000 метров, а также примерно 10-15 разновидностей тех, кто обитает на глубине ниже 6000 метров.

Научные исследования демонстрируют, что скелеты таких существ по большей части состоят из хрящей. Поэтому они могут жить в местности, где уровень давления значительно выше, чем на поверхности воды. Кроме того, есть и другие особенности подобных рыб: у кого-то из них просто отсутствует ген, благодаря которому накапливается кальций (он укрепляет кости), а у кого-то гибкость объясняется молекулами пьезолитами.

Вот в качестве примера пять таких рыб.