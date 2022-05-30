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Какие секретные экстрасенсорные эксперименты проводились в США

Эти исследования вдохновили на создание сериала «Очень странные дела»
В сериале «Очень странные дела» герои могут двигать предметы силой мысли. И когда-то подобные эксперименты в Америке действительно проводились. Вот в чём они состояли.
Какие секретные экстрасенсорные эксперименты проводились в США

Братья Даффер начали снимать сериал «Очень странные дела» по мотивам различных экспериментальных программ. Например, это Project MKUltra и Project Star Gate.

MKUltra проводилась ЦРУ в 1950-х годах. Американцы хотели выяснить, каким образом люди способны контролировать разум других. Это должно было дать США преимущество в холодной войне.

Все перечисленные программы включали в себя эксперименты с ЛСД. Изучались также телепатия, психокинез, дистанционной видение (то есть возможность наблюдать за происходящим в другом месте при помощи использования собственного разума).

Какие секретные экстрасенсорные эксперименты проводились в США

Многие записи проекта MKUltra были уничтожены в 1977 году. Именно в это время проект закрыли. Кроме того, физик Патрик Джонсон из Джорджтаунского университета сомневается, что специалисты смогли создать способ перемещения предметов силой мысли. Учёный отмечает, что реального физического способа для этого не существует.

Один из наиболее возможных вариантов - установка в мозг специального устройства. Тогда это устройство будет считывать электрические сигналы, которые мозг посылает в руку, а затем их усиливать. Так чисто теоретически можно будет двигать объекты.

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