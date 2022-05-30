Какие секретные экстрасенсорные эксперименты проводились в США

Братья Даффер начали снимать сериал «Очень странные дела» по мотивам различных экспериментальных программ. Например, это Project MKUltra и Project Star Gate.

MKUltra проводилась ЦРУ в 1950-х годах. Американцы хотели выяснить, каким образом люди способны контролировать разум других. Это должно было дать США преимущество в холодной войне.

Все перечисленные программы включали в себя эксперименты с ЛСД. Изучались также телепатия, психокинез, дистанционной видение (то есть возможность наблюдать за происходящим в другом месте при помощи использования собственного разума).