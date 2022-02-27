Какие симптомы изжоги нельзя игнорировать

По словам эксперта, к врачу необходимо идти, когда на фоне изжоги ощущается боль при глотании, ком в горле, возникает хронический кашель и даже удушье. А если изжога сопровождается потерей веса, жжением за грудиной, тошнотой и рвотой, идти к врачу следует обязательно.

Ибрагимов отметил, что зачастую хватает несложных исследований и назначенных врачом препаратов. Но если это состояние не проходит в течение двух недель после терапии, последствия изжоги усугубляются — на это необходимо обратить пристальное внимание.

Из последствий запущенного состояния Ибрагимов выделил язву пищевода и рефлюкс — заброс содержимого желудка в пищевод. Но самым опасным является синдром, который называется «пищевод Баретто», — это уже предраковое состояние.

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