Какие технологии будут применяться в будущем для захоронения умерших

Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в научном издании в начале этого года, в Великобритании четверть кладбищ, которые принадлежат совету, будут заполнены уже через 10 лет. А каждое шестое кладбище - в течение пяти лет. Чтобы избежать этого, можно перерабатывать могилы. Этот подход уже применяется в Германии, нечто подобное есть и в Испании, Греции.

Ещё один вариант - кремация. К ней часто обращаются британцы, однако с экологической точки зрения она считается вредной. Так, при сжигании выделяются несколько сотен килограммов углекислого газа. Кроме того, ртуть из зубных пломб также испаряется.

Можно и ускорить процесс разложения тела. Например, гроб из мицелия позволяет увеличить скорость разложения в три раза.

Однако даже если все эти технологии будут применяться, потребуется также корректировка поведения людей. Сейчас многие всё равно стремятся посетить место, связанное с умершими, чтобы выразить им своё почтение, оплакать их и т.п. И если население будет расти в будущем так же стремительно, как и сейчас, то необходимо будет изменять траурные практики.