Сегодня в 15:49

Какие технологии развивают сегодня, чтобы сделать человека бессмертным

Всего их четыре

Человечество многие годы мечтало о возможности достижения бессмертия. И сейчас начали предприниматься шаги в этом направлении. О них - в материале на «Хабре».