Какие технологии развивают сегодня, чтобы сделать человека бессмертным

Наука и технологии
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Какие технологии развивают сегодня, чтобы сделать человека бессмертнымВсего их четыре
Человечество многие годы мечтало о возможности достижения бессмертия. И сейчас начали предприниматься шаги в этом направлении. О них - в материале на «Хабре».
Благодаря достижениям робототехники и биофизики теперь у людей появились шансы действительно обрести бессмертие. Технологий, позволяющих это сделать, на данный момент четыре.
- Генная терапия. Сейчас учёные уже обнаружили гены, которые позволяют уменьшать и увеличивать продолжительность жизни. Совсем скоро все подобные гены будут определены. Испытания, связанные с собственно омоложением и увеличением продолжительности жизни, проходят также успешно: например, подобного эффекта удалось добиться у мышей. Кроме того, Элизабет Пэрриш, генеральный директор BioViva, отмечает, что смогла подобным образом «омолодить» свои иммунные клетки на 20 лет.
- Регенеративная медицина. Создавать новые органы на замену «изношенным» люди пытались ещё в XX веке. Однако все эти проекты оказывались неудачными. В результате оказалось, что помочь решить проблему способна трёхмерная биопечать. Сейчас существует ряд технологий печати некоторых органов: печени, сердца и пр. Со временем учёные научатся таким образом создавать даже мозг.
- Наномедицина. Подобная технология даёт возможность «ремонтировать» тот или иной орган. Для этого в организм вводятся особые наноботы. Сейчас в медицине подобное применяется для доставки препаратов в мозг, определения уровня сахара в крови у диабетиков, реконструкции костей, лечения онкологических заболеваний, избавления от тромбов, регенерации нервов. Чисто теоретически можно будет создать и таких наноботов, которые будут управлять работой генома и увеличивать продолжительность жизни человека.
- Киборгизация. Сейчас уже есть различные протезы, аналоги различных органов. Возможно, совсем скоро появятся и такие модели, срок службы которых составит несколько десятков лет. А после этого может быть создано и полностью искусственное тело, куда будет просто пересаживаться мозг.
Автор также добавляет, что обретение бессмертия позволит человеку успешно осваивать космическое пространство.
Источник: Хабр