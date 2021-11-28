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Какие технологии развивают сегодня, чтобы сделать человека бессмертным

Всего их четыре
Человечество многие годы мечтало о возможности достижения бессмертия. И сейчас начали предприниматься шаги в этом направлении. О них - в материале на «Хабре».
Какие технологии развивают сегодня, чтобы сделать человека бессмертным

Благодаря достижениям робототехники и биофизики теперь у людей появились шансы действительно обрести бессмертие. Технологий, позволяющих это сделать, на данный момент четыре.

  1. Генная терапия. Сейчас учёные уже обнаружили гены, которые позволяют уменьшать и увеличивать продолжительность жизни. Совсем скоро все подобные гены будут определены. Испытания, связанные с собственно омоложением и увеличением продолжительности жизни, проходят также успешно: например, подобного эффекта удалось добиться у мышей. Кроме того, Элизабет Пэрриш, генеральный директор BioViva, отмечает, что смогла подобным образом «омолодить» свои иммунные клетки на 20 лет.
  1. Регенеративная медицина. Создавать новые органы на замену «изношенным» люди пытались ещё в XX веке. Однако все эти проекты оказывались неудачными. В результате оказалось, что помочь решить проблему способна трёхмерная биопечать. Сейчас существует ряд технологий печати некоторых органов: печени, сердца и пр. Со временем учёные научатся таким образом создавать даже мозг.
Какие технологии развивают сегодня, чтобы сделать человека бессмертным
  1. Наномедицина. Подобная технология даёт возможность «ремонтировать» тот или иной орган. Для этого в организм вводятся особые наноботы. Сейчас в медицине подобное применяется для доставки препаратов в мозг, определения уровня сахара в крови у диабетиков, реконструкции костей, лечения онкологических заболеваний, избавления от тромбов, регенерации нервов. Чисто теоретически можно будет создать и таких наноботов, которые будут управлять работой генома и увеличивать продолжительность жизни человека.
  1. Киборгизация. Сейчас уже есть различные протезы, аналоги различных органов. Возможно, совсем скоро появятся и такие модели, срок службы которых составит несколько десятков лет. А после этого может быть создано и полностью искусственное тело, куда будет просто пересаживаться мозг.

Автор также добавляет, что обретение бессмертия позволит человеку успешно осваивать космическое пространство.

Источник: Хабр
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