Какие «умные» города сегодня существуют

Вообще «умным» городом считается такой, где инфраструктура и услуги оказываются эффективными благодаря применению информационных технологий. Важно, чтобы комфортно при этом было как жителям, так и властям.

Также такой город состоит из нескольких пунктов: «безопасный город», «эффективная мобильность граждан внутри города», «охрана окружающей среды», «умное ЖКХ», «активное участие граждан в управлении городом», «доступное электронное образование и здравоохранение», «обеспечение мощных каналов связи и системы аналитики».