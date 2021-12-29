Какие «умные» города сегодня существуют

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Какие «умные» города сегодня существуютИ какие технологии в них применяются
На «Хабре» ОЭЗ «Иннополис» рассказал, в каких городах мира сейчас уже можно встретить инновационные разработки. Подробнее - в материале.
Вообще «умным» городом считается такой, где инфраструктура и услуги оказываются эффективными благодаря применению информационных технологий. Важно, чтобы комфортно при этом было как жителям, так и властям.
Также такой город состоит из нескольких пунктов: «безопасный город», «эффективная мобильность граждан внутри города», «охрана окружающей среды», «умное ЖКХ», «активное участие граждан в управлении городом», «доступное электронное образование и здравоохранение», «обеспечение мощных каналов связи и системы аналитики».
Какие же города можно отнести к «умным»?
- Сингапур. Здесь встречаются практически все направления, характерные для «умных» городов. К примеру, активно применяются здесь беспилотники (автобусы, такси и т.п.), пробки встречаются редко. Цифровая платформа CODEX - это вариант наших «Госуслуг», а благодаря приложению MyResponder медики-волонтёры могут оказывать помощь другим.
- Амстердам. Один из проектов здесь - Amsterdam Sharing City. Он даёт возможность оптимизировать использование энергии, денег, пространства и при этом усиливает социальную сплочённость граждан. Ещё один популярный проект - City-zen. Благодаря ему создаётся централизованная система охлаждения для жилых домов.
- Сан-Франциско. В городе существует электронная система управления парковками - SFpark. Пользоваться ей можно при помощи смартфона. Кроме того, на всех зданиях 15 процентов площади отведено под солнечные панели.
- Калуга, Великий Новгород, Пермь, Рязань, Ставрополь, Ульяновск, Челябинск, Чебоксары и др. Благодаря стандарту «Умный город» в эти города будут внедрены различные «умные» технологии.
Источник: Хабр