Какие вещи США запретили покупать Ким Чен Ыну в интернете

Какие вещи США запретили покупать Ким Чен Ыну в интернетеРассказали на The Infographics Show
Известно, что Ким Чен Ыну, лидеру КНДР, и другим гражданам республики запрещено покупать такие вещи, как iPad, автомобили Rolls-Royce, различные дорогие сумки и др. Нельзя Ким Чен Ыну и продавать ряд вещей в интернете. Причина этого становится понятна, если вспомнить историю.
Северная Корея в целом длительное время находилась под влиянием санкций. Началось это в 1950-е годы с Корейской войны. Коммунистическое правительство династии Ким никогда не признавало Южной Кореи. В 1980-х годах после бомбардировок южнокорейских объектов Штаты ужесточили санкции и объявили Северную Корею «спонсором террора».
В 2003 году КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия и стала проводить испытания. Санкции на этот раз в отношении Северной Кореи приняты были уже Советом безопасности ООН. Связаны они были прежде всего с продажей оружия, но включали также и другие пункты. Так, запрет касался предметов роскоши, финансовых активов, поездок высших должностных лиц Северной Кореи.
При этом лидеру страны всё равно удалось обойти международные санкции и приобрести Rolls-Royce, изготовленный при этом по индивидуальному заказу. Стало возможным это в том числе благодаря валютным переводам. При помощи них удавалось совершать покупки тайно. Ещё один вариант осуществления такой покупки, как отмечает автор, - через фейковые компании.
Вообще в США и Евросоюзе существуют списки товаров, которые нельзя продавать стране, которая подвернута санкциям. Среди таких товаров - оружие, энергоносители (нефть, уголь и др.), дорогие сигары, дорогие автомобили (вроде Rolls-Royce), яхты, техника (компьютеры), дорогие сумки, икра и пр.