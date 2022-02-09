Какие вещи США запретили покупать Ким Чен Ыну в интернете

Известно, что Ким Чен Ыну, лидеру КНДР, и другим гражданам республики запрещено покупать такие вещи, как iPad, автомобили Rolls-Royce, различные дорогие сумки и др. Нельзя Ким Чен Ыну и продавать ряд вещей в интернете. Причина этого становится понятна, если вспомнить историю.

Северная Корея в целом длительное время находилась под влиянием санкций. Началось это в 1950-е годы с Корейской войны. Коммунистическое правительство династии Ким никогда не признавало Южной Кореи. В 1980-х годах после бомбардировок южнокорейских объектов Штаты ужесточили санкции и объявили Северную Корею «спонсором террора».

В 2003 году КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия и стала проводить испытания. Санкции на этот раз в отношении Северной Кореи приняты были уже Советом безопасности ООН. Связаны они были прежде всего с продажей оружия, но включали также и другие пункты. Так, запрет касался предметов роскоши, финансовых активов, поездок высших должностных лиц Северной Кореи.