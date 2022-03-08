Какие животные близки к человеку по смекалке и умению делать выводы из своего опыта

Какие животные близки к человеку по смекалке и умению делать выводы из своего опытаРассказывает биолог
По словам этолога, доктора биологических наук профессора НГУ Жанны Ильиничны Резниковой, некоторые животные имеют выдающиеся познавательные способности. Причём некоторые даже превосходят в этом плане человека. К примеру, не существует лабиринта, который бы крысы не смогли пройти, а шимпанзе - лучше человека в плане запоминания количества лиц и запоминания и определения родственных связей. Голуби при этом хорошо классифицируют и имеют гениальные способности к 3D-преобразованиям, благодаря чему они быстрее людей решают задачи на преобразование фигур. Вороны же могут понимать символы.
В то же время человеческий интеллект, в отличие от интеллекта других животных, универсален, отмечает эксперт. То есть определённый вид животных имеет способности в конкретной области, а человек - во многих.
Есть также выдающиеся насекомые. Например, муравьи. Они способны запоминать и передавать абстрактные данные, а также видеть закономерности и использовать это для улучшения своих сообщений. Так, рыжие лесные муравьи способны передавать информацию абстрактным или символическим способом.
Также ближайшие родственники человека тоже могут демонстрировать способности в разных областях. Например, это орангутаны, бонобо. Они могут решать разные задачи, осваивать языки и т.п. При этом одна из уникальных особенностей интеллекта человека - возможность быстро решать социальные задачи.