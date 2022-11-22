Каких работников первым делом заменят роботы

Каких работников первым делом заменят роботыВ России 11 % трудящихся из-за этого могут потерять работу
Цифровизация и компьютеризация могут привести к тому, что в некоторых компаниях сотрудников будут заменять роботы. Наиболее вероятен такой исход для определённой категории работников.
Эксперты из Центра трудовых исследований ВШЭ выяснили, какие работники могут быть заменены роботами в будущем. Для этого учёные сравнили Общероссийский классификатор занятий (включает 427 профессий) с информацией из Обследования рабочей силы Росстата, индексом рутинности.
Профессии, которые содержат большую долю рутинных действий, рискуют исчезнуть из-за автоматизации.
Расчёты специалистов показали, что большинство профессий (74 %) имеют индекс ниже 0. Это значит, что в них преобладают нерутинные задачи. 21 профессия оказалась в самой уязвимой категории.
Исследователи отмечают, что если доля рутинных действий в работе составляет более 70 % от общей занятости, то существует высокая вероятность автоматизации этой профессии. На сегодня подобной опасности подтверждена 71 профессия, или 11,2 % занятых.
Больше всего рискуют быть замены роботами офисные работники. Связано это с тем, что они выполняют в основном рутинные дела.