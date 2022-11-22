Наука и технологии
15:37, 22 ноября 2022
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Каких работников первым делом заменят роботы

В России 11 % трудящихся из-за этого могут потерять работу

Цифровизация и компьютеризация могут привести к тому, что в некоторых компаниях сотрудников будут заменять роботы. Наиболее вероятен такой исход для определённой категории работников.

Каких работников первым делом заменят роботы

Эксперты из Центра трудовых исследований ВШЭ выяснили, какие работники могут быть заменены роботами в будущем. Для этого учёные сравнили Общероссийский классификатор занятий (включает 427 профессий) с информацией из Обследования рабочей силы Росстата, индексом рутинности.

Профессии, которые содержат большую долю рутинных действий, рискуют исчезнуть из-за автоматизации.

Расчёты специалистов показали, что большинство профессий (74 %) имеют индекс ниже 0. Это значит, что в них преобладают нерутинные задачи. 21 профессия оказалась в самой уязвимой категории.

Каких работников первым делом заменят роботы

Исследователи отмечают, что если доля рутинных действий в работе составляет более 70 % от общей занятости, то существует высокая вероятность автоматизации этой профессии. На сегодня подобной опасности подтверждена 71 профессия, или 11,2 % занятых.

Больше всего рискуют быть замены роботами офисные работники. Связано это с тем, что они выполняют в основном рутинные дела.

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