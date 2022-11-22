Каких работников первым делом заменят роботы

Эксперты из Центра трудовых исследований ВШЭ выяснили, какие работники могут быть заменены роботами в будущем. Для этого учёные сравнили Общероссийский классификатор занятий (включает 427 профессий) с информацией из Обследования рабочей силы Росстата, индексом рутинности.

Профессии, которые содержат большую долю рутинных действий, рискуют исчезнуть из-за автоматизации.

Расчёты специалистов показали, что большинство профессий (74 %) имеют индекс ниже 0. Это значит, что в них преобладают нерутинные задачи. 21 профессия оказалась в самой уязвимой категории.