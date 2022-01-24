Каким будет межпланетный интернет, если человечество освоит всю Солнечную систему

Каким будет межпланетный интернет, если человечество освоит всю Солнечную системуОбъяснили на «Хабре»
На сегодняшний день науке неизвестно, как можно передавать информацию быстрее, чем со скоростью света. Поэтому именно скорость света сыграет важную роль в создании информационной инфраструктуры в будущем.
Если представить, что скорость интернета будет равной скорости света, то при нахождении на Луне можно будет участвовать практически во всех онлайн-активностях, кроме тех, где нужна быстрая реакция («стрелялки»). Если же брать Марс, то на нём него одна ссылка будет открываться на сервере 10-40 минут, на Юпитере - 33-53 минуты, на Сатурне - 67-94 минуты. А при необходимости обмена информацией с двух противоположных сторон пояса Койпера в одном направлении она будет идти 15 часов.
В то же время, скорее всего, колонии будут иметь быстрый локальный интернет. При этом если какого-то контента в этом месте не будет, то информация станет присылаться про запас, то есть несколько кликов вглубь или связанные темы. То есть будет отправляться нечто вроде архива сайта.
Удалённая работа будет выглядеть так же, как сейчас. Только не получится пообщаться на видеоконференциях с коллегами с других планет.
Кроме того, автор отмечает, что описанная выше ситуация - наиболее оптимистичный вариант. Он возможен в том случае, если между планетами будут присутствовать каналы связи большой пропускной способности.
На сегодняшний день эксперты поняли, что радиодиапазон плохо подходит для передачи данных с высокой скоростью между планетами. Самым очевидным вариантом в этом случае являются лазеры.
Пока что сегодня лазерная связь не так распространена, однако есть вероятность, что этот вариант связи будет развиваться в ближайшие несколько лет.
Кроме того, существует ещё один диапазон, который может быть использован для передачи данных. Это рентгеновское излучение. Оно позволит достичь ещё большей скорости передачи информации. Однако сейчас такая технология всё ещё находится на экспериментальной стадии.
Также пользователь упоминает о подходе Delay-Tolerant Networking (DTN). Начал создаваться такой подход в 1970-х годах, его целью было поддерживать связь в том случае, когда каналы связи нестабильны, то есть то исчезают, то появляются снова. В итоге сообщение для конечного узла при подобном подходе хранится на промежуточных и пересылается, когда связь с другим узлом устанавливается.
На сегодняшний день из самых активных разработчиков межпланетного интернета выделяются Консультативный комитет по космическим системам данных (The Consultative Committee for Space Data Systems, CCSDS) и Специальная группа по межпланетным сетевым технологиям (InterPlanetary Networking Special Interest Group IPNSIG).