Каким будет межпланетный интернет, если человечество освоит всю Солнечную систему

На сегодняшний день науке неизвестно, как можно передавать информацию быстрее, чем со скоростью света. Поэтому именно скорость света сыграет важную роль в создании информационной инфраструктуры в будущем.

Если представить, что скорость интернета будет равной скорости света, то при нахождении на Луне можно будет участвовать практически во всех онлайн-активностях, кроме тех, где нужна быстрая реакция («стрелялки»). Если же брать Марс, то на нём него одна ссылка будет открываться на сервере 10-40 минут, на Юпитере - 33-53 минуты, на Сатурне - 67-94 минуты. А при необходимости обмена информацией с двух противоположных сторон пояса Койпера в одном направлении она будет идти 15 часов.

В то же время, скорее всего, колонии будут иметь быстрый локальный интернет. При этом если какого-то контента в этом месте не будет, то информация станет присылаться про запас, то есть несколько кликов вглубь или связанные темы. То есть будет отправляться нечто вроде архива сайта.

Удалённая работа будет выглядеть так же, как сейчас. Только не получится пообщаться на видеоконференциях с коллегами с других планет.

Кроме того, автор отмечает, что описанная выше ситуация - наиболее оптимистичный вариант. Он возможен в том случае, если между планетами будут присутствовать каналы связи большой пропускной способности.