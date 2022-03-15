Каким образом за вами могут следить через интернет

По словам американских специалистов в области компьютерных наук Роберто Юса и Примала Паппачана, когда к интернету подключены различные устройства в домах, офисах или в целых городах, то конфиденциальность данных обеспечить и гарантировать гораздо сложнее.

Вообще бытовая техника, автомобиль, «умные» устройства для дома помогают облегчить нашу жизнь. Однако для их работы необходим интернет. Без доступа к нему устройство сможет собрать информацию о вас, но не сможет определить, что с ней делать, или понять, например, какая температура будет оптимальной.

Согласно статистике, в 2018 году во всём мире было около 22 миллиардов устройств, которые имели доступ к интернету. Считается, что к 2030 году их количество возрастёт до более чем 50 миллиардов.

Различные смарт-гаджеты могут собирать большое количество данных о вас. Например, умные камеры и голосовые помощники - это, по сути, камеры и микрофоны, фиксирующие информацию о ваших действиях и вашем присутствии в помещении. К этому списку можно добавить умные лампочки, умные телевизоры и пр.