Каким образом за вами могут следить через интернет

Каким образом за вами могут следить через интернетРассказывают IT-специалисты
По словам американских специалистов в области компьютерных наук Роберто Юса и Примала Паппачана, когда к интернету подключены различные устройства в домах, офисах или в целых городах, то конфиденциальность данных обеспечить и гарантировать гораздо сложнее.
Вообще бытовая техника, автомобиль, «умные» устройства для дома помогают облегчить нашу жизнь. Однако для их работы необходим интернет. Без доступа к нему устройство сможет собрать информацию о вас, но не сможет определить, что с ней делать, или понять, например, какая температура будет оптимальной.
Согласно статистике, в 2018 году во всём мире было около 22 миллиардов устройств, которые имели доступ к интернету. Считается, что к 2030 году их количество возрастёт до более чем 50 миллиардов.
Различные смарт-гаджеты могут собирать большое количество данных о вас. Например, умные камеры и голосовые помощники - это, по сути, камеры и микрофоны, фиксирующие информацию о ваших действиях и вашем присутствии в помещении. К этому списку можно добавить умные лампочки, умные телевизоры и пр.
Производители подобных смарт-устройств обычно уверяют, что вся информация будет доступна лишь системам принятия решений, а не людям. Однако это не всегда бывает именно так. К примеру, работники компании Amazon прослушивают некоторые разговоры пользователей с голосовым помощником Alexa, а затем расшифровывают их и комментируют. В дальнейшем эти данные уже внедряются в автоматизированные системы принятия решений.
Но даже при ограничении доступа к личным данным, поскольку они отправляются через интернет, вся персональная информация может находиться в опасности. Например, она может оказаться уязвимой к хакерским атакам. Лишь немногие гаджеты, подключенные к интернету, можно назвать очень безопасными.
Согласно научным исследованиям, владельцы помощников для «умного дома» на самом деле имеют далеко не полное представление об информации, которая собирается их устройствами, о месте хранения этих данных и о том, кто к ним имеет доступ. Но в любом случае можно всё это узнать у компании, которая занимается производством таких устройств.
Федеральная торговая комиссия также советует соблюдать три правила для обеспечения безопасности устройств, которые подключены к интернету. Это регулярное обновление прошивки гаджета, изучение настроек устройства и отключение ненужных вариантов сбора данных.