Какими автоматами, пистолетами и дробовиками сегодня вооружены солдаты НАТО

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Какими автоматами, пистолетами и дробовиками сегодня вооружены солдаты НАТОРассказал эксперт
Ведущий YouTube-канала Patr1ot перечислил модели оружия, которым пользуются военные НАТО.
Эксперт канала Patr1ot назвал самые популярные модели оружия, которые используют в военных операциях солдаты НАТО. Среди разновидностей оружия были автоматы, пистолеты, дробовики.
Организация НАТО была основана в 1949 году. В её состав сегодня входят 30 стран.
- Glock 17. Австрийский пистолет, изготовленный впервые в 1982 году. Отличается калибром 9 мм, патроном 9×19 мм Парабеллум. Принцип работы - отдача ствола при коротком ходе. В магазин помещается 18-33 патрона. В пистолете также установлены три независимых автоматических предохранителя. Прицельная дальность стрельбы оружия составляет 50 м. Используется этот пистолет армиями Бельгии, Нидерландов, Литвы, Португалии, Норвегии, Великобритании.
- HK USP. Этот немецкий пистолет находится на вооружении Германии, Эстонии, Испании, Канады, Греции, Норвегии, Литвы. Создан он был в начале 1990-х годов. Принцип его работы - отдача ствола при коротком ходе. Калибр - 9 мм, патрон - 9×19 мм Парабеллум. Ёмкость магазина равняется 15 патронам, прицельная дальность - 50 м.
- Beretta 92. Используется это оружие в США, Франции, Италии, Турции, Хорватии. Это семейство пистолетов было разработано в 1972 году в Италии. Калибр пистолета - 9 мм, патрон - 9×19 мм Парабеллум. Принцип работы модели - отдача ствола при коротком ходе. УСМ - двойного действия с открытым расположением курка. Оснащён пистолет двухрядным магазином ёмкостью в 15 патронов. Эффективная дальность стрельбы Beretta 92 составляет 50 м.
- SIG Sauer P320, SIG Sauer P226, Browning HP, CZ 75. Все эти модели пистолетов тоже можно найти у военных блока НАТО.
- HK MP5. Этот пистолет-пулемёт используется солдатами практически всех армий НАТО. Разработан он в 1960-х годах. Имеет калибр 9 мм, патрон 9×19 мм Парабеллум. Принцип работы оружия - полусвободный затвор. Скорострельность составляет 800 выстрелов в минуту, ёмкость магазина - 30-40 патронов, дальность стрельбы - 200 м. Есть несколько вариантов этого оружия, которые отличаются друг от друга длиной ствола и массой.
- HK UMP. Принцип работы этой модели - полусвободный затвор. Есть три разновидности оружия: под патрон 45 ACP, под патрон 40 Smith & Wesson, под патрон 9×19 мм Парабеллум. Магазин вмещает 25 патронов калибра 45, 30 патронов калибра 40 и 9×19 мм. Скорострельность составляет HK UMP 600 выстрелов в минуту. Применяется пистолет-пулемёт в Латвии, Литве, Германии, Испании.
- FN P90. Находится на вооружении Бельгии, Испании, Франции, Турции. Пистолет-пулемёт был разработан в Бельгии в конце 80-х годов XX века. Принцип работы оружия - свободный затвор. Калибр - 5,7 мм, патрон - 50x28 мм, ёмкость магазина - 50 патронов. Скорострельность составляет 1000 выстрелов в минуту, дальность стрельбы - 200 м.
- Uzi, HK MP7. Это модели пистолетов-пулемётов, которые тоже пользуются популярностью в армии стран НАТО.
- Remington 870. Применяется оно солдатами Германии, Бельгии, Испании, Латвии, Великобритании. Дробовик создан был в 1951 году. Принцип работы оружия - ручная перезарядка подвижного цевья. Калибр - 12, ёмкость магазина - 3-8 патронов.
- Benelli M4 Super 90. Находится на вооружении Италии, Литвы, США, Португалии, Великобритании. Это полуавтоматическое ружьё было разработано в середине 1990-х годов. Принцип работы у него - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Калибр - 12, патронник 76 мм, ёмкость магазина - 6 патронов.
- Benelli M3, Mossberg 500, Mossberg 590. Некоторые из других дробовиков, которыми пользуются военные НАТО.
- HK G36. Штурмовая винтовка, которая применяется армиями Латвии, Эстонии, Литвы, Германии, Испании. Она была создана в 1997 году, принцип её работы - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Калибр - 56 мм, патрон - 5,56 × 45 мм НАТО. Ёмкость магазина может составлять 10, 20, 30 патронов. Эффективная дальность стрельбы винтовки - до 800 м в зависимости от модификации оружия.
- HK416. Используется Нидерландами, Францией, Норвегией, Литвой. Разработана винтовка была в Германии в 2015 году. Принцип работы этого оружия - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Калибр - 56 мм, патрон - 5,56 × 45 мм НАТО. Есть возможность принять здесь как стандартный магазин в 20-30 патронов, так и с увеличенной ёмкостью в 60 либо 100 патронов. Скорострельность винтовки - 850 выстрелов в минуту, масса - 3,5 кг, прицельная дальность стрельбы - 600 м.
- Colt Canada C8. Находится на вооружении армий Норвегии, Канады, Нидерландов Великобритании. Разработана винтовка была в 1994 году. Калибр оружия - 56 мм, патрон - 5,56 × 45 мм НАТО. Принцип работы - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Режим огня может быть одиночный или автоматический. Ёмкость магазина составляет 30 патронов, скорострельность - 950 выстрелов в минуту, дальность стрельбы - 500 м.
- M4, M16, FN SCAR-L, FAMAS, L85A3, CZ 805 BREN, AK4, Beretta ARX-160, MPT-76, Kbks wz.96 Beryl. Эти винтовки ведущий назвал в качестве других примеров оружия НАТО.
- AI AWM. Винтовка эта применяется в армии Испании, Нидерландов, Чехии, Норвегии, Великобритании, стран Прибалтики. Разработана была она в 1988 году. Калибр винтовки - 7,62 мм, патрон - 7,62 × 51 мм НАТО. Принцип работы - продольно-скользящий затвор. Ёмкость магазина может составлять 5 или 10 патронов. Прицельная дальность - 1000 м.
- Sako TRG-42. Финская винтовка, созданная в 2000 году. Принцип её работы - продольно-скользящий затвор, калибр - 7,62 мм и 8,6 мм, патрон - 300 Winchester Magnum и 338 Lapua Magnum. Ёмкость магазина - 5 или 10 патронов. Дальность стрельбы - 1,5 км.
- Barrett M82. Это основная крупнокалиберная винтовка стран НАТО. Создана она была в 1989 году. Принцип работы - короткий ход ствола. Калибр - 12,7 мм, патрон - 12,7×99 мм. Ёмкость магазина составляет 10 патронов. Масса оружия - 14 кг. Прицельная дальность стрельбы винтовки - 1,5 км.
- M14, FR-F2, СВД, PSL, HK PSG1. Винтовки разных стран, популярные среди военных Североатлантического альянса.
- FN Minimi. Основной лёгкий пулемёт военных стран НАТО. Создан в 1976 году, имеет калибр 5,56 мм, патрон - 5,56 × 45 мм НАТО. Принцип работы - отвод пороховых газов, поворотный затвор. Ёмкость ленты - 100 или 200 патронов. Скорострельность составляет 1150 выстрелов в минуту, дальность стрельбы - 800 м.
- FN Mag. Бельгийский пулемёт, разработанный в 1958 году. Имеет калибр 7,62 мм, патрон - 7,62 × 51 мм НАТО. Скорострельность составляет до 1000 выстрелов в минуту, дальность стрельбы - 1200 м. Ёмкость ленты - от 50 до 250 патронов.
- MG3. Создан пулемёт был в 1960 году. Принцип работы - отдача ствола, роликовое запирание. Калибр - 7,62 мм, патрон - 7,62 × 51 мм НАТО. Оснащён лентами ёмкостью в 50 или 100 патронов. Скорострельность составляет 1200 выстрелов в минуту, прицельная дальность стрельбы - 1200 м.
- Browning M2HB. Используется многими странами, входящими в НАТО, как крупнокалиберный пулемёт. Изготовлен он был в 1933 году и применялся во время Второй мировой. Отличается калибром 12,7 мм, патроном 12,7 × 99 мм НАТО. Принцип работы оружия - отдача ствола с коротким ходом, рычажное запирание. Ёмкость ленты может составлять от 50 до 300 патронов. Режим огня при этом - только автоматический. Скорострельность равняется 635 выстрелам в минуту, дальность стрельбы - 1830 м.
- M203. Гранатомёт, который находится на вооружении армий Турции, США, Эстонии, Канады, Франции. Впервые стал применяться он в 1969 году. Имеет калибр 40 мм, гранату 40×46 мм. Стрельба осуществляется одиночными выстрелами с последующей перезарядкой. Дальность стрельбы составляет 400 м.
- HK AG36. Немецкий гранатомёт, который используется в Испании, Германии, Великобритании, США, Нидерландах, Прибалтийских странах. Был создан в 1997 году. Используется вместе с винтовками. Для стрельбы применяются 40-миллиметровые гранаты. Скорострельность составляет до 7 выстрелов в минуту, прицельная дальность - 400 м.
- Carl Gustaf, AT4, Panzerfaust 3, M72 LAW, NLAW. Это основные ручные противотанковые гранатомёты стран НАТО.