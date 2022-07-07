Какими автоматами, пистолетами и дробовиками сегодня вооружены солдаты НАТО

Эксперт канала Patr1ot назвал самые популярные модели оружия, которые используют в военных операциях солдаты НАТО. Среди разновидностей оружия были автоматы, пистолеты, дробовики.

Организация НАТО была основана в 1949 году. В её состав сегодня входят 30 стран.