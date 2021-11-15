Какое природное явление способно вскоре уничтожить жизнь на Земле

Какое природное явление способно вскоре уничтожить жизнь на ЗемлеПодобное уже происходило ранее
В 1949 году учёный из Голландии сделал открытие. Оно заключалось в том, что склоны гор над озером Тоба сформированы при помощи таких камней, которые образуются лишь при остывании и затвердевании лавы. Сейчас мы знаем, что Тоба - одно из самых крупных вулканических озёр, а сформировано оно и горы вокруг него в результате катастрофы - извержения вулкана. Произошло это всё примерно 75 тысяч лет назад. При этом пепел исследователи находили позже даже в озере, которое находится в 7 тысячах километров от самого вулкана. А в радиусе нескольких сотен километром от вулкана погибли однозначно все животные и растения. Подобное может произойти и в ближайшее время.
Если этот вулкан вновь начнёт извергаться, то температура в Дании после этого снизится с +8-9 градусов Цельсия до -2. Объясняется всё тем, что после извержения наступает так называемая вулканическая зима.
Вероятнее всего, предполагает автор, в те далёкие временами после извержения вулкана и наступления вулканической зимы в районе озера Тоба жили люди. Однако мы можем лишь предполагать, как изменение температуры сказалось на них. Скорее всего, когда вновь стало тепло, на Земле осталось всего несколько тысяч человек. То есть получается, что мы превратились из-за этой катастрофы в вымирающий вид.