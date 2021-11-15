Какое природное явление способно вскоре уничтожить жизнь на Земле

Если этот вулкан вновь начнёт извергаться, то температура в Дании после этого снизится с +8-9 градусов Цельсия до -2. Объясняется всё тем, что после извержения наступает так называемая вулканическая зима.

Вероятнее всего, предполагает автор, в те далёкие временами после извержения вулкана и наступления вулканической зимы в районе озера Тоба жили люди. Однако мы можем лишь предполагать, как изменение температуры сказалось на них. Скорее всего, когда вновь стало тепло, на Земле осталось всего несколько тысяч человек. То есть получается, что мы превратились из-за этой катастрофы в вымирающий вид.