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Какой беспилотный транспорт используется для перевозки грузов уже сейчас

Его виды перечислили в блоге на «Хабре»
На самом деле уже сегодня беспилотные машины, поезда, корабли активно задействуются в перевозке грузов. И это удобно, ведь водитель, пилот или оператор для этого не требуется. О самых новых разработках - в материале на habr.com.
Какой беспилотный транспорт используется для перевозки грузов уже сейчас

Представители компании Singularis Lab назвали основные тенденции, характерные для беспилотного грузового транспорта.

  1. Беспилотные грузовики. Подобные разработки есть уже в США (грузовики Embark Trucks) и в России (беспилотные грузовики КАМАЗ, платформа-тележка Trailer Drone). При этом в Америке грузовые машины преодолевают расстояние в 600 км, а в России, как планируется, с 2022 года грузовики будут перемещаться из Санкт-Петербурга в Москву и обратно.
  1. Беспилотные поезда. К ним относится разработка компаний Rio Tinto (беспилотный грузовой поезд). Также в Центре авиации и космонавтики (Германия) исследователи планируют автоматизировать все необходимые операции на сортировочных станциях (формирование составов, погрузку и т.п.).
Какой беспилотный транспорт используется для перевозки грузов уже сейчас
  1. Беспилотные корабли. Первые модели уже создали китайские (судно «Цзиньдоуюнь-0») и норвежские (судно Yara Birkeland) специалисты. Корабли Yara Birkeland будут перевозить различные удобрения между несколькими портами.
  1. Беспилотные вертолёты. В 2021 году была представлена первая беспилотная модель российского вертолёта - БАС-200. Она позволит быстро доставлять небольшие грузы (почта, лекарства и пр.) в отдалённые районы страны.
Источник: Хабр
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