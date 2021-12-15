Какой беспилотный транспорт используется для перевозки грузов уже сейчас

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Какой беспилотный транспорт используется для перевозки грузов уже сейчасЕго виды перечислили в блоге на «Хабре»
На самом деле уже сегодня беспилотные машины, поезда, корабли активно задействуются в перевозке грузов. И это удобно, ведь водитель, пилот или оператор для этого не требуется. О самых новых разработках - в материале на habr.com.
Представители компании Singularis Lab назвали основные тенденции, характерные для беспилотного грузового транспорта.
- Беспилотные грузовики. Подобные разработки есть уже в США (грузовики Embark Trucks) и в России (беспилотные грузовики КАМАЗ, платформа-тележка Trailer Drone). При этом в Америке грузовые машины преодолевают расстояние в 600 км, а в России, как планируется, с 2022 года грузовики будут перемещаться из Санкт-Петербурга в Москву и обратно.
- Беспилотные поезда. К ним относится разработка компаний Rio Tinto (беспилотный грузовой поезд). Также в Центре авиации и космонавтики (Германия) исследователи планируют автоматизировать все необходимые операции на сортировочных станциях (формирование составов, погрузку и т.п.).
- Беспилотные корабли. Первые модели уже создали китайские (судно «Цзиньдоуюнь-0») и норвежские (судно Yara Birkeland) специалисты. Корабли Yara Birkeland будут перевозить различные удобрения между несколькими портами.
- Беспилотные вертолёты. В 2021 году была представлена первая беспилотная модель российского вертолёта - БАС-200. Она позволит быстро доставлять небольшие грузы (почта, лекарства и пр.) в отдалённые районы страны.
Источник: Хабр