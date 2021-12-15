Какой беспилотный транспорт используется для перевозки грузов уже сейчас

Его виды перечислили в блоге на «Хабре»

На самом деле уже сегодня беспилотные машины, поезда, корабли активно задействуются в перевозке грузов. И это удобно, ведь водитель, пилот или оператор для этого не требуется. О самых новых разработках - в материале на habr.com.