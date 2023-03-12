Какие динозавры смогли бы выжить в современном мире

Какие динозавры смогли бы выжить в современном миреОбъяснил учёный
Профессор и палеонтолог в Эдинбургском университете доктор Стивен Брусатте рассказал, смогли бы приспособиться к современному миру динозавры, если бы они выжили.
Фото: Grosvenor
На самом деле динозавры живут и сегодня. Но как птицы, которые от них и произошли. Сегодня существует примерно 14 тысяч видов птиц.
А что насчёт погибших динозавров? По мнению учёного, многие из них смогли бы жить и сегодня. Считается, что динозавры жили в течение 150 миллионов лет. Они способны были пережить жару, холода, извержения вулканов, изменения уровня моря. Сегодня нет ничего в природе, что могло бы их убить.
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Но есть одно главное отличие нынешней планеты Земля от планеты, которая была в период существования динозавров. Наша планета стала гораздо холоднее, а на её полюсах появились ледяные шапки. В прохладном климате выживают в основном крупные и мелкие животные. Поэтому, скорее всего, выжить в современных условиях смогли бы как огромные (зауроподы с длинной шеей), так и совсем маленькие динозавры (велоцирапторы и их родственники).