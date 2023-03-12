Какие динозавры смогли бы выжить в современном мире

На самом деле динозавры живут и сегодня. Но как птицы, которые от них и произошли. Сегодня существует примерно 14 тысяч видов птиц.

А что насчёт погибших динозавров? По мнению учёного, многие из них смогли бы жить и сегодня. Считается, что динозавры жили в течение 150 миллионов лет. Они способны были пережить жару, холода, извержения вулканов, изменения уровня моря. Сегодня нет ничего в природе, что могло бы их убить.