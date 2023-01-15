Какой дом строить выгоднее: в один или в два этажа

Первым делом перед строительством дома нужно купить участок. Оптимальным вариантом для комфортного проживания (если вы хотите ещё устроить баню, теплицу, газон и пр.) будет участок площадью 10-12 соток и невытянутой формы.

А что выгоднее с экономической точки зрения? Допустим, у нас есть одноэтажный и двухэтажный дом с общей площадью в 150-200 квадратных метров. Так, в одноэтажном доме площадь крыши и фундамента будет больше, а это значит, что и потратить вам придётся на 20 % больше средств. В то же время стены у двухэтажного дома обойдутся вам не сильно дороже, если не учитывать внешнюю отделку, окна, высотные работы.