Какой дом строить выгоднее: в один или в два этажа

Какой дом строить выгоднее: в один или в два этажаЕсли вы всё-таки решили сменить квартиру на частный дом
Допустим, вы хотите приобрести участок для постройки своего дома. Но какой лучше при схожей площади: в один или в два этажа?
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Первым делом перед строительством дома нужно купить участок. Оптимальным вариантом для комфортного проживания (если вы хотите ещё устроить баню, теплицу, газон и пр.) будет участок площадью 10-12 соток и невытянутой формы.
А что выгоднее с экономической точки зрения? Допустим, у нас есть одноэтажный и двухэтажный дом с общей площадью в 150-200 квадратных метров. Так, в одноэтажном доме площадь крыши и фундамента будет больше, а это значит, что и потратить вам придётся на 20 % больше средств. В то же время стены у двухэтажного дома обойдутся вам не сильно дороже, если не учитывать внешнюю отделку, окна, высотные работы.
Однако в двухэтажном доме обязательно должна быть лестница. А ещё санузел на втором этаже. Хорошую лестницу вряд ли вы найдёте сейчас дешевле 100 тысяч рублей.
В целом же стоить постройка двухэтажного и одноэтажного дома будет примерно одинаково. Одноэтажный дом даже может получиться немного дешевле и вообще проще в эксплуатации.