Какой паразит делает насекомых одержимыми сексом

Какой паразит делает насекомых одержимыми сексомПричём происходит это именно с цикадами
Паразит под названием Massospora cicadina воздействует на цикад из Северной Америки. При этом важно, что последние на самом деле живут 13 или 17 лет. Однако большую часть жизни проводят под землёй. Massospora cicadina начинает влиять на цикаду только после того, как насекомое перейдёт во взрослое состояние.
Дело в том, что споры паразита могут несколько лет жить в земле и никаким образом себя не проявлять. А как только цикада начинает пробираться к поверхности земли, эти споры начинают прорастать в брюшко насекомого. То есть тело животного как бы заменяется телом паразита.
В результате заражённая цикада теряет половину тела, но вместе с тем получает от паразита псилоцибин (галлюциноген) и катинон (вещество, действующее подобно амфетамину). Поэтому ощущает насекомое только эйфорию и повышенное сексуальное желание. Это заставляет цикаду до самой смерти заниматься исключительно поиском пары. При этом даже после смерти животного его тело всё ещё является источником смертельных спор.