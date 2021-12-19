Какой паразит делает насекомых одержимыми сексом

Паразит под названием Massospora cicadina воздействует на цикад из Северной Америки. При этом важно, что последние на самом деле живут 13 или 17 лет. Однако большую часть жизни проводят под землёй. Massospora cicadina начинает влиять на цикаду только после того, как насекомое перейдёт во взрослое состояние.

Дело в том, что споры паразита могут несколько лет жить в земле и никаким образом себя не проявлять. А как только цикада начинает пробираться к поверхности земли, эти споры начинают прорастать в брюшко насекомого. То есть тело животного как бы заменяется телом паразита.