Какой паразит вызывает у человека безумие

Он также может жить в мозге, но никак себя не проявлять

Одноклеточный паразит под названием Toxoplasma gondii обычно переходит к людям от грызунов и кошек. Опаснее всего то, что если он проникает в организм человека, то остаётся там до конца жизни. Об этих и других особенностях паразита - в материале журнала BBC Science Focus Magazine.