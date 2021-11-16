Какой паразит вызывает у человека безумие

Какой паразит вызывает у человека безумиеОн также может жить в мозге, но никак себя не проявлять
Профессор Колледжа общественного здравоохранения Университета Южной Флориды Майкл Уайт исследует Toxoplasma gondii. Вообще этот микроорганизм, который способен заражать как животных, так и человека. Однако если иммунитет не ослаблен, то для человека это происходит практически незаметно. Более того, паразит может просто жить в мозге и никак не проявлять себя. Количество заражённых может составлять до 30 процентов во всём мире, говорит Уайт. При этом важно, что паразит продолжает существовать в организме хозяина до конца его жизни. А ещё он способен жить практически в любых условиях.
Симптомы заражения начинают проявляться у людей только при иммунодефиците, ослабленном иммунитете. Научные исследования доказывают, что Toxoplasma gondii способен вызвать психические заболевания у человека. К примеру в 2012 году учёные выяснили, что наличие подобных паразитов увеличивает вероятность возникновения шизофрении. Однако Уайт не хочет выяснять, верны ли все эти утверждения.
При этом многие научные труды показывают, что при токсоплазмозе (инфекция, которую вызывает Toxoplasma gondii) у животных действительно меняется поведение. Они становятся менее осторожными и уже не так сильно боятся вещей, которые их пугали до этого. Подобное произошло с гиенами и мышами.